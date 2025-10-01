Das nächste Unentschieden für den Bahlinger SC

Mit einem 2:2 (0:1) beim KSV Hessen Kassel verlässt der Bahlinger SC den letzten Tabellenplatz in der Fußball-Regionalliga. Eine Steigerung nach der Pause führt zum dritten Unentschieden in Folge.

Ohne acht verletzte oder gesperrte Spieler, dafür aber mit vier neuen Akteuren in der Startelf nach dem 2:2 gegen Walldorf lief der Bahlinger SC am Mittwoch im Kasseler Auestadion auf. Daniel Monga, Marco Bauer, Rico Wuttke und Marco Rienhardt gliederten sich im 4-2-3-1 von Trainer Stefan Reisinger ein. Die Nordhessen übernahmen aber schnell die Spielkontrolle, Bahlingen stand tief und wirkte über seine linke Seite anfällig. Der aufrückende KSV-Außenverteidiger Luis Podolski sorgte für Zuordnungsprobleme.

Bis auf einen Schuss von Benjamin Girth, der am Pfosten vorbei strich (11.), wurde Kassel jedoch nur durch Abschlüsse außerhalb des Sechzehners gefährlich. Lukas Rupp (19. 25.), und Girth (23.) konnten BSC-Schlussmann Luca Petzold aber nicht wirklich herausfordern. Auch ein 16-Meter-Freistoß von Adrian Bravo Sanchez nahm Petzold mühelos auf (33.).