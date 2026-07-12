Das nächste Testspiel für den FCR

Emre Erol hier beim Sieg gegen Dhünn – Foto: RGA

Nach den Erfolgreichen ersten Testspiel des FC Remscheid am Donnerstag gegen SSV Dhünn geht es Heute weiter mit den Zweiten Test gegen TS Struck

Nach den erfolgreichen 2:0 Sieg durch die Tore von Mehmet Keserci und Marco Forte gegen die SSV Dhünn am Donnerstag, steht Heute das nächste Testspiel des FC Remscheid gegen den TS Struck an.

Für Erdal Demir sind es noch gut 4 Wochen Zeit um sein neu formierte Team gut für das erste Pflichtspiel im Niederrhein Pokal gegen SV Haldern einzustellen.