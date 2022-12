Du wirst automatisch weitergeleitet...

Von Kellerduell zu Kellerduell: Marian Goldbach (am Ball) und der TSV Steinbach II wollen nach dem torlosen Remis in Neuhof am Wochenende zu Hause gegen den 1. FC Erlensee endlich die Rote Laterne abgeben. (© Björn Franz)

Das nächste Steinbacher Sechs-Punkte-Spiel Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist trägt nach dem Kellerduell gegen Neuhof weiter die Rote Laterne. Die nächste Chance, diese weiterzureichen, gibt es zu Hause gegen den Vorletzten Erlensee +++ HAIGER-STEINBACH - Für den TSV Steinbach II geht es in der Fußball-Hessenliga weiter darum, den Anschluss an die anderen abstiegsgefährdeten Mannschaften nicht zu verlieren. Da würde der fünfte Saisonsieg sicher helfen, den die Regionalligareserve am Sonntag (14 Uhr) in Steinbach gegen den 1. FC Erlensee holen will. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.