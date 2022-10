Das nächste Spitzenspiel für den VfB Hilden Die Oberliga-Fußballer des VfB 03 empfangen am Sonntag den Spitzenreiter SSVg Velbert. Hildens Cheftrainer Tim Schneider setzt auf Kompaktheit und kurze Wege.

„Es ist eine große Herausforderung, die wir gerne annehmen“, beschreibt Cheftrainer Tim Schneider das kommende Spitzenduell der Oberliga Niederrhein. Denn am Sonntag empfängt sein VfB 03 Hilden die SSVg Velbert. Das Team aus dem Niederbergischen steht an der Tabellenspitze und hat klare Aufstiegsambitionen. Doch auch die Hildener sind stark in die Saison gestartet und für eine umkämpfte Partie gewappnet.

Nach insgesamt 14 Spieltagen steht die Mannschaft von Cheftrainer Schneider auf dem dritten Platz und musste erst drei Niederlagen hinnehmen. Am vergangenen Spieltag wurden die Hildener vom KFC Uerdingen empfangen und mussten eine knappe Niederlage (1:2) gegen den Tabellenzweiten verbuchen. Zuvor konnte der VfB drei Siege in Folge einfahren und befindet sich in einer guten Verfassung.

Die Velberter haben lediglich 13 Saisonspiele bestritten und stehen mit nur einer Niederlage und drei Unentschieden an der Tabellenspitze. Zuletzt konnte das Team mit 2:1 gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen gewinnen. Mit Ergebnissen wie diesem untermauern die Velberter ihre Aufstiegsambitionen deutlich. Die einzige Saisonniederlage wurde dem Spitzenreiter vom direkten Verfolger KFC Uerdingen beigebracht (1:3). Einen Dämpfer gab es für die SSVg allerdings am Mittwochabend im Achtelfinale des Niederrheinpokals, als der hohe Favorit am Bezirksligisten ASV Mettmann scheiterte und mit einer 1:3-Niederlage nach Hause fahren musste.

In einem straffen Programm erwartet die Hildener also nach dem KFC nun unmittelbar am nächsten Spieltag die nächste Top-Mannschaft. Damit ist die Belastung für das Team hoch. Die Auswirkungen dessen macht sich für Schneider in der Personalplanung bemerkbar. Aufgrund von Verletzungen und Krankheit ist der Kader geschwächt. So fallen beispielsweise Robin Müller und Tim Tiefenthal krankheitsbedingt aus. Dabei ist Tiefenthal selbst erst kürzlich unterstützend aus der zweiten Mannschaft zu Schneiders Team hinzugestoßen. Hinzu kommen einige Langzeitverletzte, die der Mannschaft fehlen. Maximilian Wagner (Adduktorenabriss) und Peter Schmetz (Faserriss) fallen weiterhin verletzt aus. Die beiden Ex-Velberter fehlen am Sonntag besonders.