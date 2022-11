Das nächste Schwergewicht Am Samstag erwartet der FC Erfurt Nord mit der BSG Wismut Gera ein absolutes Schwergewicht der Thüringenliga und den aktuellen Spitzenreiter.

Zuletzt kassierte der FC Erfurt Nord eine Niederlage in Martinroda. „Aus Martinroda sind wir ohne Punkte heimgefahren, weil wir in der ersten Halbzeit vergessen haben das Tor zu treffen. Wir hatten drei,vier hochkarätige Chancen, die wir machen müssen. In der zweiten Halbzeit konnten wir nicht an die super erste Hälfte anknüpfen“, so die Analyse von Nord-Coach Christian Stieglitz. Den letzten Sieg fuhr seine Mannschaft am 6. Spieltag gegen Heiligenstadt ein. Dass es seitdem zwei Remis und zwei Niederlagen gab, will der Trainer richtig eingeordnet wissen. „Unsere letzten Gegner waren Weida: Thüringenmeister, Arnstadt: möchte Thüringenmeister werden, Martinroda: aus der Oberliga abgestiegen und dazwischen Schleiz, wo man auch mal verlieren kann. Die haben übrigens ihre letzten drei Spiele gewonnen. Ich möchte erinnern: Wir sind der FC Erfurt Nord. Für uns ist es in jedem Spiel wichtig an die Grenze zu gehen, um die Landesliga zu halten. Dass wir gute, talentierte Spieler haben, ist unbestritten. Aber das wir auch mit die jüngste Mannschaft der Liga stellen und auch mal schwierige Phasen haben, ist auch klar für alle die, die sich ein bisschen im Fußball auskennen“, sagt Christian Stieglitz.