Das nächste Schützenfest: FC Este fertigt Scharmbeck ab

Der FC Este 2012 gerät auf den letzten Metern vor ihrer Bezirksliga-Rückkehr immer mehr in Torlaune. Mit einem weiteren Schützenfest fehlt den Moisburgern bei patzenden Verfolgern nicht mehr viel, um die Meisterschaft einzutüten. Im Tabellenkeller feiert der TSV Auetal die perfekte Englische Woche, Luhdorfs Gegnerbeobachtung zahlt sich aus.

TuS-Cheftrainer Lennart Gögel auf den Vereinskanälen: "In Winsen müssen wir uns mit einer knappen und vermeidbaren Niederlage abfinden: Während die Gastgeber im ersten Durchgang die besseren Torraumszenen haben, verpassen wir im zweiten Durchgang mehrfach den Ausgleich. Schließlich entscheidet ein Foulelfmeter das Spiel, nachdem wir einmal zu ungestüm im eigenen 16er agieren. Eine Punkteteilung wäre heute mit Sicherheit das gerechtere Ergebnis gewesen. Bereits am kommenden Donnerstag haben wir zu Hause wieder die Möglichkeit mehr Konsequenz im letzten Drittel zu zeigen und auf die Erfolgsspur zurückzukehren. Ein Dank gebührt außerdem unseren zahlreich mitgereisten Fans."

Nachdem sich die Luhestädter die ersten Möglichkeiten der Begegnungen erspielten, verdienten sie sich ihre Führung durch einen Strafstoß von Dominik Alexander Zielke (54.). Anschließend schnupperte der TuS Fleestedt zwar am Ausgleich, trat die Heimreise aber doch mit leeren Händen an.

Im Kreisliga-Abstiegskampf zählt jeder Punkt! Nachdem sich die SG Salzhausen-Garlstorf mit einer Siegesserie bereits aus dem Keller befreit hatte, rutscht der Aufsteiger wieder in die Rote Zone ab. Der FC Rosengarten schlug zum perfekten Zeitpunkt zu und legte durch einen Elfmeter von Ole-Christian Prüfer vor (45.+3). In der Nachspielzeit vollendete Tom Eckelmann einen letzten Spielzug, mit dem der FCR Big Points in einem Sechs-Punkte-Spiel feiert.

Die Moisburger lieferten sich mit ihren Gästen einen offenen Schlagabtausch, der beiden Duellanten noch zahlreiche weitere Möglichkeiten bot. Im zweiten Durchgang gelang es dem FC Este 2012 dann die Begegnung besser unter die eigene Kontrolle zu bringen. Mit einem Viererpack samt lupenreinen Hattrick schoss sich Manuel Maintz zudem an die Spitze der Torschützenliste der Kreisliga Harburg. Damit könnte Este schon am kommenden Wochenende unter gewissen Umständen aufsteigen. FCE-Teammanager Sven Timmermann: „Die erste Halbzeit hat mir gar nicht so gut gefallen, weil beide Seiten sehr viel zugelassen haben. Es war ein sehr wildes Spiel, bei dem das 2:1 schmeichelhaft war. In der zweiten Halbzeit haben wir dann ein besseres Gesicht gezeigt und am Ende hat alles für uns gepasst – ein weiterer großer Schritt zur Meisterschaft."

Der MTV Luhdorf-Roydorf findet eine Antwort auf die deutliche Niederlage im Spitzenspiel gegen den FC Este 2012 und hat nur wenige Spieltage vor dem Saisonende zumindest die Aufstiegsrelegation in der eigenen Hand. Die Gäste bereiteten sich intensiv auf ihren Gegenüber vor und legten früh durch Marcel Heinrich vor (12.). Mit entscheidend war schließlich auch, dass Henri Manewald nach dem Ausgleich von Till Voß (65.) schnell für die erneute Führung sorgte (71.). Schließlich sicherte sich Doppelpacker Heinrich das Schlusswort, wodurch sich Luhdorf auf vier Zähler von Maschen absetzt (88.). MTV-Trainer Michael Arndt: "Wir brauchten nach der Klatsche in der letzten Woche dringend eine Reaktion. Daher hatten wir uns sehr penibel auf den TV Welle vorbereitet inkl. Spielbeobachtung unter der Woche. Auch die Trainingsarbeit war gezielt darauf ausgelegt. Schön, dass es sich ausgezahlt hat. Das Team hat eine sehr reife Leistung abgeliefert und alle Absprachen prima umgesetzt. Welle stand wie erwartet sehr tief und kompakt. Sie konnten uns aber nicht mit ihren schnellen Kontern überraschen. Eigentlich gab es lediglich drei gefährliche Torszenen der Gastgeber. Dass eine davon nach einer Ecke gleich zum Ausgleich führte, hätte uns fast aus dem Konzept gebracht. Zum Glück konnten wir nur sechs Minuten später einen blitzsauberen Treffer zum 2:1 herausspielen und uns damit für einen hoch überlegenen Auftritt auch belohnen."

Mit dem dritten Sieg in Serie verschafft sich der TSV Auetal weitere wichtige Luft im Kampf um den Ligaverbleib. Die Toppenstedter legten nach dem Seitenwechsel einen Gang nach und bogen durch Matchwinner Eric Gasasira (56., 81.) auf die Siegerstraße ab. Der TSV Heidenau verkürzte zwar durch Jan-Peter Gevers und entfachte spannende Schlussminuten (89.). Dennoch brachten die Toppenstedter die perfekte Englische Woche ins Ziel.