Das nächste Hohenwestedter Puzzlestück

Mika Hirsch (MTSV Hohenwestedt) gegen Tim Schüler (re., Eutin 08). – Foto: Olaf Wegerich

Das nächste Puzzlestück im Kader 2026/27 des Oberligisten MTSV Hohenwestedt ist aufgedeckt bzw. gelegt! Mika Hirsch wird auch in der kommenden Saison für den MTSV das Trikot überstreifen. Manche Verlängerungen fühlen sich an wie ein Elfmeter ohne Torwart. So eine ist diese. Die zweite vom Flügelspieler für die dritte Spielzeit.

Vom Problemfall zum festen Bestandteil Zur Erinnerung: Im Sommer 2024 kam Hirsch nach Hohenwestedt. Davor war er jener Gegenspieler, bei dem man schon bei den Hohenwestedter beim Aufwärmen dachte: „Bitte heute nicht.“ Seitdem ist er vom MTSV-Problemfall zum festen Bestandteil geworden: 27 Ligaspiele, zwei Tore. Klingt nüchtern. Ist es aber nicht. Denn der Wert des Flügel-Spielers misst sich weniger in Statistiken als in den Schweißperlen der Außenverteidiger. Schnelligkeit, Mut im Eins-gegen-eins, offensive Ideen: Der 25-Jährige, der auch im zentralen Mittelfeld spielen kann, nimmt viel (positiven) Einfluss auf das Spiel seiner Mannschaft. Wie auch bei seinen vorherigen Stationen VfR und PSV Neumünster.

Mika Hirsch (MTSV Hohenwestedt). – Foto: MTSV Hohenwestedt

„Mika bringt alles mit, um Spiele zu entscheiden“ Trainer Arend Müller bringt es gewohnt sachlich auf den Punkt, was man zwischen den Zeilen auch als kleine Liebeserklärung lesen dar: „Mika bringt alles mit, um Spiele zu entscheiden. Er sucht und gewinnt konsequent die Eins-gegen-eins-Duelle und hat ein sehr gutes Gespür dafür, freie Räume zu erkennen und zu bespielen. Seine Zweikampfbilanz ist stark. Zudem ist er ein toller Charakter, der perfekt in unserem Team passt. Wir freuen uns sehr, seine hohe Qualität und seine Menschlichkeit weiterhin in unserem Team zu haben.“