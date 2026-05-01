Das nächste Endspiel: SpVgg Kammerberg muss gegen Gaimersheim punkten

Der Rückstand auf den Relegationsplatz ist angewachsen. Trainer Medeleanu fordert von seiner Mannschaft eine klare Reaktion auf die jüngste Niederlage.

Für die SpVgg Kammerberg gibt es in dieser Saison der Bezirksliga Nord nur noch Endspiele. Am Sonntag (13 Uhr) geht es für die Spielvereinigung auf eigenem Platz gegen den TSV Gaimersheim erneut darum, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren.

Die Ausgangslage hat sich unter der Woche weiter verschärft: Tabellennachbar FC Langengeisling punktete auch im Nachholspiel gegen Tabellenführer SV Nord Lerchenau (2:2), sodass der Rückstand der Kammerberger auf den rettenden elften Platz auf zwei Zähler angewachsen ist. Entsprechend groß ist der Druck vor dem Heimspiel.

„Es ist das nächste Sechs-Punkte-Spiel für uns“, sagt Trainer Victor Medeleanu. Seine Mannschaft trifft auf einen Gegner, der mit Rückenwind anreist. Gaimersheim gewann zuletzt mit 3:2 gegen Altenerding – der entscheidende Treffer fiel dabei erst in der Nachspielzeit. Ein Ergebnis, das auch für Kammerberg von Bedeutung war, da Altenerding somit weiterhin nur drei Punkte vor der Spielvereinigung bleibt, also in Schlagdistanz ist.

„Gaimersheim spielt eine sehr gute Rückrunde und hat eine gute Moral – das hat man zuletzt gesehen“, so Medeleanu. Die SpVgg wiederum muss gegenüber dem vergangenen Wochenende deutlich zulegen. Nach der 1:4-Niederlage gegen den FC Moosinning war die Stimmung unter der Woche gedrückt.

„Wir haben da keine gute Leistung gezeigt“, gibt der Coach zu. Nun fordert Medeleanu eine klare Antwort seiner Mannschaft: „Ich hoffe, dass meine Spieler wissen, dass es ums Überleben geht. Wir brauchen unbedingt drei Punkte.“

Personell muss Kammerberg weiterhin auf wichtige Akteure verzichten. Martin Reindl fehlt verletzt, Mario Stanic längerfristig. Auch die Knetemann-Brüder Damjan und Darvin stehen nicht zur Verfügung. Dennoch sieht der Trainer seine Mannschaft gerüstet: „Wir haben 16 Spieler, die bereit sind.“ Entscheidend wird sein, die eigenen Fehler abzustellen und über Einsatz und Disziplin ins Spiel zu finden.