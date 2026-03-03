Das nächste Eigengewächs verlängert beim FV Ravensburg

Paul Schwarz bei der Vertragsunterschrift. – Foto: Alexander Heumann

Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung von Paul Schwarz setzt der FV Ravensburg seinen eingeschlagenen Kurs fort, junge Spieler frühzeitig zu binden und ihnen im aktiven Bereich Perspektiven zu eröffnen. In der Vereinsmitteilung wird die Personalie entsprechend eingeordnet: „Mit Paul Schwarz verlängert ein weiteres Ravensburger Eigengewächs seinen Vertrag vorzeitig bis 2027!“ Für einen Verein, der in der Oberliga Baden-Württemberg auf Stabilität und Entwicklung setzt, ist das ein weiteres Signal – und zugleich eine Bestätigung dafür, dass der Übergang zwischen U23 und erster Mannschaft gelebt wird.

Schwarz ist 19 Jahre alt und hat sich in dieser Saison bisher in zwei Welten bewegt: als fester Bestandteil der zweiten Mannschaft und als junger Akteur, der im Oberligakader seine ersten Spielzeiten bekommen hat. In der Oberliga wurde er in dieser Spielzeit bislang zweimal eingewechselt, zuletzt auch in der Schlussphase beim 2:1-Auswärtssieg in Hollenbach. Parallel stehen 14 Einsätze in der zweiten Mannschaft (Bezirksliga Bodensee) zu Buche, dazu ein Tor.

Der FV Ravensburg beschreibt diesen Weg in seiner Mitteilung wie folgt: „Paul zählt seit dem vergangenen Sommer zum Stamm in der U23 und hat sich durch die gezeigten Leistungen einen Platz im Oberligakader gesichert.“ Genau darin liegt die sportliche Logik dieser Verlängerung: Leistung in der U23 als Eintrittskarte, Training und Kurzeinsätze oben als nächste Stufe.