Das nächste Derby steht an - FC Kray zu Gast beim ESC Rellinghausen

Der aktuelle Tabellenfünfte der Liga absolviert bislang eine gute Saison, die Bilanz liest sich positiv. 13 Siegen stehen aktuell acht Unentschieden sowie 7 Niederlagen gegenüber. Schon früh setzte man sich von den unteren Tabellenregionen ab und konnte so frühzeitig auch die kommende Saison in der Landesliga planen. Im Jahr 2023 musste man in zehn Spielen bisher lediglich zweimal den Platz als Sieger verlassen; das Team von Trainer Sascha Behnke zeichnet aus, dass sie defensiv stabil stehen und dazu über eine torgefährliche Offensive verfügen aus der Stürmer Berkan Eken mit 25 Saisontreffern heraussticht. Im Hinspiel setzte sich der FC Kray mit 3:0 durch und Rellinghausen wird sicher alles daransetzen, diese Niederlage wett zu machen.