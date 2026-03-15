Das nächste Debakel: BCF verliert mit 0:11

Am Boden: Die Farcheter um Torwart Albin Veliqi (re.) kassierten auch gegen Planegg eine Schlappe. – Foto: Hans Lippert

Der BCF Wolfratshausen verliert mit 0:11 gegen Planegg-Krailling. Trainer Kuqi beklagt Personalnot und mangelnde Wettbewerbsfähigkeit.

Das Sinnbild war vollkommen, als am Samstagnachmittag der Regen in Farchet einsetzte. In selbigem stand Lulzim Kuqi in der Partie gegen den SV Planegg-Krailling von der ersten Minute an, musste der Trainer des BCF Wolfratshausen doch den totalen Einsturz einer Mannschaft mitansehen, die zu keiner Zeit an die Mindestanforderungen des Kreis- geschweige denn Bezirksfußball heranreichte. Entsprechend geknickt verlebte der 46-Jährige des restlichen Nachmittag. „Wir waren machtlos“, bekannte Kuqi nach der 0:11 (0:4)-Niederlage gegen aufstiegswillige Planegger.

Es war die jüngste von etlichen Peinlichkeiten des Ballclubs in den vergangenen Jahren. Dass die Flößerstädter im regionales Fußballkosmos nurmehr Mitleid erregen, weiß freilich auch Kuqi als Einzelkämpfer an allen Fronten. In den drei Spielen nach der Winterpause, inklusive der 22 Gegentreffer, sei es am Samstag „das erste Mal“ der Fall gewesen, wo es „so richtig weh getan“ habe, bekannte der Coach und Sportliche Leiter in Personalunion. Eine Demütigung übelster Kategorie als Produkt einer seit längerer Zeit an Lächerlichkeit grenzenden Personalpolitik. Im Laufe der Vortags hätten noch eine Handvoll Spieler abgesagt – Bauchweh hier, Husten da. „Ich hatte keinerlei Optionen“, bedauerte Kuqi angesichts eines 13 Mann schwachen Kader.

Hinzu kam ein Auftritt der Farcheter Kicker, der jeglicher Beschreibung spottete. „Heute hat so gut wie gar nichts funktioniert“, stellte der Trainer fest. Immerhin war von einem Eigentor bis hin zu Statistenrollen bei den Angriffen der Würmtaler doch einiges geboten. „Die Gegentore waren zu einfach, wir waren immer zu spät dran“, räumte Kuqi ein. Mit der Einschätzung, seine Elf sei „nicht auf der Höhe“ gewesen, traf er ungewollt den Nagel auf den Kopf. Zu keiner Phase in dieser Spielzeit erreichte das BCF-Team ein Level, das es konkurrenzfähig erscheinen ließ. Als Kuqi das Traineramt übernahm und die ersten Zugänge vermeldete, betonte er, es könnte noch etwas gehen: „Wenn alle da sind und zusammen an einem Strang ziehen.“ Hat bei der Mannschaft offensichtlich nicht wirklich verfangen.