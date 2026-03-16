Das nächste Debakel: BCF kommt gegen Planegg unter die Räder Bezirksliga Süd von Oliver Rabuser · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Am Boden: Die Farcheter um Torwart Albin Veliqi (re.) kassierten auch gegen Planegg eine Schlappe. – Foto: Hans Lippert

Der BCF Wolfratshausen verliert mit 0:11 gegen Planegg-Krailling. Trainer Kuqi beklagt Personalnot und mangelnde Wettbewerbsfähigkeit.

Das Sinnbild war vollkommen, als am Samstagnachmittag der Regen in Farchet einsetzte. In selbigem stand Lulzim Kuqi in der Partie gegen den SV Planegg-Krailling von der ersten Minute an, musste der Trainer des BCF Wolfratshausen doch den totalen Einsturz einer Mannschaft mitansehen, die zu keiner Zeit an die Mindestanforderungen des Kreis- geschweige denn Bezirksfußball heranreichte. Entsprechend geknickt verlebte der 46-Jährige des restlichen Nachmittag. „Wir waren machtlos“, bekannte Kuqi nach der 0:11 (0:4)-Niederlage gegen aufstiegswillige Planegger. Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr BCF Wolfratshausen BCF Wolfratshausen SV Planegg-Krailling Planegg-Kr. 0 11 Es war die jüngste von etlichen Peinlichkeiten des Ballclubs in den vergangenen Jahren. Dass die Flößerstädter im regionales Fußballkosmos nurmehr Mitleid erregen, weiß freilich auch Kuqi als Einzelkämpfer an allen Fronten. In den drei Spielen nach der Winterpause, inklusive der 22 Gegentreffer, sei es am Samstag „das erste Mal“ der Fall gewesen, wo es „so richtig weh getan“ habe, bekannte der Coach und Sportliche Leiter in Personalunion. Eine Demütigung übelster Kategorie als Produkt einer seit längerer Zeit an Lächerlichkeit grenzenden Personalpolitik. Im Laufe der Vortags hätten noch eine Handvoll Spieler abgesagt – Bauchweh hier, Husten da. „Ich hatte keinerlei Optionen“, bedauerte Kuqi angesichts eines 13 Mann schwachen Kader.