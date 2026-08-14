Das nächste Brett

Das erste Oberliga-Erlebnis entwickelte sich zur Lehrstunde was das Verwerten von Chancen betrifft. 0:5 unterlag der 1.FC Mühlhausen vor Wochenfrist bei der TSG Backnang, die ihre Gelegenheiten gnadenlos nutzte, während der Aufsteiger vielversprechende Konter vertändelte.
Das tat weh, für FCM-Trainer Steffen Kretz aber kein Grund Trübsal zu blasen. "Im Trainerteam sind wir komplett überzeugt davon, dass wir den Klassenerhalt schaffen werden", sagt er und ergänzt im Vorgriff auf eventuelle Kritik, "auch wenn das für Außenstehende schwierig zu verstehen ist."
Zuversicht ist also Trumpf vor dem ersten Oberliga-Heimspiel der Vereinsgeschichte am Sonntag gegen den SV Oberachern (Anpfiff, 15 Uhr). Der Kontrahent ist ähnlich stark einzuschätzen wie die Backnanger. "Oberachern erwarte ich im vorderen Tabellendrittel, was deren Ergebnis zum Auftakt bestätigt hat", sagt Kretz mit Bezug zum 3:0-Erfolg der Südbadener gegen den Karlsruher SC II.
Zuversicht ziehen Kretz und sein spielender Co. Jonas Kiermeier aus den positiven Aspekten des Backnang-Spiels, vorzugsweise aus der ersten Halbzeit. Kretz konstatiert weiter: "Wir haben unsere Schlüsse aus dem Spiel gezogen und in der Trainingswoche daran gearbeitet." In der Praxis bedeutet dies, dass es unabdingbar ist, nach Ballverlusten des Gegners zielstrebiger sowie technisch sauberer den Weg Richtung gegnerisches Tor zu finden.
In der Startelf muss der FCM-Coach auf einer der wichtigsten Positionen umbauen. Stammtorhüter Kai Mutschall hat in Backnang die Rote Karte gesehen und fehlt gesperrt. Für ihn wird Felix Gerold zwischen die Pfosten rücken.
Das erste Oberliga-Erlebnis darf als lehrreich abgehakt werden. 0:5 unterlagen die Mühlhausener am Samstag bei der TSG Backnang.
"Man kann von einem gebrauchten Tag sprechen", sagt Kretz. Dennoch war der 38-Jährige nicht gänzlich unzufrieden, wie er weiter erläutert: "In der ersten Hälfte war es gegen den Ball sehr ordentlich von uns, wobei wir in den Umschaltmomenten nicht sauber genug gespielt haben und ein unglückliches Tor zum 0:1 kassiert haben." Jenes Gegentor fiel in der 33. Spielminute durch Tim Pöhler.
"Entscheidend waren schließlich die zehn Minuten nach der Pause", sagte Kretz zu den drei Gegentoren zwischen Minute 47 und 57 zum zwischenzeitlichen 0:4, „da waren die Backnanger einfach gnadenlos.“ Zu allem Überfluss sah FCM-Torhüter Kai Mutschall nach einer Notbremse im Sechzehner an Fabijan Domic die Rote Karte. Da das Wechselkontingent erschöpft war, musste mit Nik Schmid Feldspieler ins Tor und kassierte von Domic den 0:5-Endstand.