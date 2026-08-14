Das nächste Brett Oberliga Baden-Württemberg +++ Mühlhausen empfängt nach dem Dämpfer zum Start mit Oberachern ein weiteres vermeintliches Spitzenteam von red. · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Beim Oberliga-Auftakt mussten die Mühlhausener (blau) in Backnang häufig den Gegner hinterherlaufen. – Foto: Alexander Hornauer

Das erste Oberliga-Erlebnis entwickelte sich zur Lehrstunde was das Verwerten von Chancen betrifft. 0:5 unterlag der 1.FC Mühlhausen vor Wochenfrist bei der TSG Backnang, die ihre Gelegenheiten gnadenlos nutzte, während der Aufsteiger vielversprechende Konter vertändelte.

Das tat weh, für FCM-Trainer Steffen Kretz aber kein Grund Trübsal zu blasen. "Im Trainerteam sind wir komplett überzeugt davon, dass wir den Klassenerhalt schaffen werden", sagt er und ergänzt im Vorgriff auf eventuelle Kritik, "auch wenn das für Außenstehende schwierig zu verstehen ist." Zuversicht ist also Trumpf vor dem ersten Oberliga-Heimspiel der Vereinsgeschichte am Sonntag gegen den SV Oberachern (Anpfiff, 15 Uhr). Der Kontrahent ist ähnlich stark einzuschätzen wie die Backnanger. "Oberachern erwarte ich im vorderen Tabellendrittel, was deren Ergebnis zum Auftakt bestätigt hat", sagt Kretz mit Bezug zum 3:0-Erfolg der Südbadener gegen den Karlsruher SC II.

Zuversicht ziehen Kretz und sein spielender Co. Jonas Kiermeier aus den positiven Aspekten des Backnang-Spiels, vorzugsweise aus der ersten Halbzeit. Kretz konstatiert weiter: "Wir haben unsere Schlüsse aus dem Spiel gezogen und in der Trainingswoche daran gearbeitet." In der Praxis bedeutet dies, dass es unabdingbar ist, nach Ballverlusten des Gegners zielstrebiger sowie technisch sauberer den Weg Richtung gegnerisches Tor zu finden. In der Startelf muss der FCM-Coach auf einer der wichtigsten Positionen umbauen. Stammtorhüter Kai Mutschall hat in Backnang die Rote Karte gesehen und fehlt gesperrt. Für ihn wird Felix Gerold zwischen die Pfosten rücken.