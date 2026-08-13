Das nächste Ausrufezeichen: Ramelsloh wirft den Kreispokalsieger raus

Im ersten Durchgang war der MTV Ramelsloh den Heidenauern immer einen Schritt voraus. Als Samuel Pauls einschussbereit vor dem verwaisten Kasten auftauchte, zog Ramelslohs Mats Muffert allerdings die Notbremse, mit der er nach dem Seitenwechsel das 3:3 verhinderte (50.). In der Folge entfachte ein Heidenauer Powerplay, bei dem Keeper Leif-Erik Andresen und das Aluminium einen dritten Ausgleich verhinderten. Stattdessen machte Dreierpacker Samuel Morisse in der Nachspielzeit über einen Konter den Deckel drauf (90.+3).

Heidenaus Trainer Jannik Pahl: „In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein munteres Hin und Her. Zweimal geraten wir in Rückstand, zweimal können wir ausgleichen – bekommen aber leider immer wieder postwendend die Antwort. Die Gegentore, die wir kassieren, sind insgesamt zu billig. Da müssen wir uns als Mannschaft gegen den Ball besser unterstützen und in den entscheidenden Situationen konsequenter verteidigen. Mit unserer Leistung in der zweiten Halbzeit können wir einverstanden sein. Die erste Halbzeit war heute allerdings einen Tick zu wenig, um gegen eine gute Truppe aus Ramelsloh zu gewinnen. Insgesamt können wir der Mannschaft aber keinen Vorwurf machen. Die Jungs haben bis zum Schluss alles reingeworfen, nie aufgegeben und gezeigt, dass sie unbedingt ins Halbfinale einziehen wollten.“

Ramelsloh Trainer Lars Henk: „In der ersten Halbzeit haben wir es überragend gemacht und richtig gute Tore erzielt. Wir müssen uns nur ankreiden lassen, dass wir die Führung dann nicht länger gehalten haben. Umso wichtiger war es, vor der Pause noch einmal zu treffen. In der zweiten Halbzeit ist dann ein Pokalfight entstanden, bei dem uns mit der Unterzahl nicht viel anderes übrig blieb, als diesen Vorsprung über die Runden zu bringen. Umso mehr Heidenau aufmachen musste, desto mehr Kontermöglichkeiten haben wir bekommen. Weil unser Torhüter ein paar Mal gut gehalten hat, hätten wir uns aber auch über den Ausgleich nicht beschweren können. Wir mussten alles an den Tag legen, um eine Runde weiterzukommen.“