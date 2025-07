– Foto: Kevin Kieweg

"Das muss man dann schnellstmöglich abschütteln" In der 2. Runde des WFV-Pokals tritt Oberligist TSV Essingen morgen beim Verbandsliga-Aufsteiger TSV Weilimdorf an Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg Verbandsliga WFV WFV-Pokal TSV Essingen Weilimdorf

Der Oberligist TSV Essingen gastiert am morgigen Mittwoch um 18 Uhr in der 2. Runde des WFV-Pokals beim Verbandsligisten TSV Weilimdorf. Diese gewannen in der ersten Runde haarscharf gegen Essingens Zweitvertretung. Trainer Simon Köpf warnt vor einem schweren Spiel, versprüht aber zeitglich viel Optimismus.

Morgen, 18:00 Uhr TSV Weilimdorf Weilimdorf TSV Essingen TSV Essingen 18:00





Das wäre ein Highlight gewesen: Nur sehr wenig fehlte und die SGM Lautern-Essingen hätte den TSV Weilimdorf in der ersten Pokalrunde bereits ausgeschaltet. Erst im Elfmeterschießen löste der Verbandsliga-Aufsteiger das Ticket für die zweite Runde, nachdem es nach 120 Minuten 3:3 gestanden hatte. Hätte die Essinger Zweitvertretung die Überraschung perfekt gemacht, stünde jetzt das Duell gegen die Essinger Oberligamannschaft an. „Mich hat es auch etwas überrascht, dass es so gewesen wäre, aber im WFV-Pokal ist das möglich“, so Trainer Simon Köpf, der sich nun aber mit seiner Mannschaft am morgigen Mittwoch auf den Weg in die Nähe von Stuttgart begeben darf.