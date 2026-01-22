"Das muss jeder in der Mannschaft verstehen"

Aufgrund unseres aktuellen Tabellenplatzes kann mein Fazit natürlich nicht positiv ausfallen, auch wenn wir wieder einige Spiele drin hatten, die sehr gut waren. Letztes Jahr war unsere große Stärke unsere Konstanz, dieses Jahr ist es leider ein Auf und Ab was unsere Leistungen betrifft. Wir haben Spiele drin, wie zum Beispiel gegen Lützelsachsen, wo du wirklich überragend spielst. Dann gibt es aber auch wiederum Spiele wie gegen Oftersheim, wo du auf einmal eine 12:0-Packung bekommst. Leider wurden die schwächeren Auftritte zum Ende der Rückrunde deutlich mehr. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir wirklich mit einem hohen Verletzungspech unserer Schlüsselspieler zu kämpfen haben, was schwer aufzufangen war.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Wir müssen einfach die Trainingsbeteiligung in der Vorbereitung und während der Runde hochhalten, dass jeder auch wieder auf das Niveau kommt, das er eigentlich hat.

In der Vorbereitung stoßen zwei vielversprechende Spieler aus unserer A-Jugend dazu, welche im Verlauf der Rückrunde dann auch bei uns zum Einsatz kommen können.

Im Trainer-Team gibt es tatsächlich auch eine Veränderung, nämlich können wir mit Freude verkünden, dass sich unser ehemaliger Spieler Philip Westermann dem Trainer-Team anschließt und als zusätzlicher Co-Trainer fungiert. Philip musste seine Spielerkarriere leider aufgrund seines zweiten Kreuzbandrisses im Sommer beenden.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Auf jeden Fall die SG Oftersheim. Die Mannschaft hat mir letztes Jahr schon sehr gut gefallen und hat zur neuen Runde nochmal eine Schippe draufgelegt. Die Truppe spielt wirklich einen sehr guten Fußball!

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Es kann bei uns kein anderes Ziel geben, als in der Liga zu bleiben. Das muss auch wirklich jeder in der Mannschaft verstehen. Es wird nicht reichen, wenn man nur 80 Prozent gibt. Jeder muss auf sein absolutes Leistungsniveau kommen! Wenn das passiert, bin ich fest davon überzeugt, dass wir die Liga halten werden.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Ich muss ehrlich sagen, dass ich nach der EM sehr euphorisiert war. Diese Euphorie hat sich allerdings etwas gesenkt. Ich hoffe einfach auf die Rückkehr der Leistungsträger wie zum Beispiel Musiala, die der Mannschaft nochmal den letzten Push geben können, um wirklich um den Titel zu spielen.

Frankreich und Spanien sind für mich Mannschaften, die zu den Top-Favoriten gehören.