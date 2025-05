"Das muss Ansporn genug sein": Für Dachau 1865 geht es um alles

Die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 haben es in der Hand, sie können die Teilnahme an der Relegation mit einem Sieg gegen Ehekirchen vermeiden.

Ein richtiges Endspiel steht den Landesliga-Fußballern des TSV Dachau 1865 am letzten Spieltag der Saison ins Haus – es geht um den direkten Ligaerhalt. Am Samstag um 14 Uhr empfangen die Dachauer im Stadion an der Jahnstraße den Tabellenzwölften FC Ehekirchen.