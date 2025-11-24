– Foto: SCSV

"Das müssen wir aufarbeiten" Trainer Hupe nach dem Speller 2:1 gegen Braunschweig Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Spelle-Venh. E. Braunsch. II

Der SC Spelle-Venhaus hat einen Lauf. Beim 2:1-Erfolg gegen Eintracht Braunschweig II fehlte allerdings der Glanz der vorausgegangen vier Partien ohne Niederlage. Unter dem Strich zählt nur der Dreier vom Freitagabendspiel unter Flutlicht.

Nach dem allemal verdienten 2:1-Vorsprung der Schwarz-Weißen zur Pause hatten die Gäste in der zweiten Halbzeit viel Ballbesitz und bestimmten das Spiel. Sie unterstrichen, warum sie die drei vorherigen Partien unter dem neuen Trainer Ken Reichel ohne Niederlage geblieben waren. Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. Eintracht Braunschweig E. Braunsch. II 2 1 Abpfiff

Im zweiten Durchgang verfügte der Gastgeber, der in den vorherigen Heimspielen gegen Heeslingen und Wetschen jeweils sechsmal getroffen hatte, über keine klare Chance mehr. In der ersten Hälfte hatte er noch einige Möglichkeiten liegen lassen. Das rächte sich auf dem bei Minus-Graden schwer bespielbaren Kunstrasenplatz im Getränke Hoffmann Stadion nicht. Aber die Zuschauer, die erneut sehr aktiven Fans und auch die Verantwortlichen bangten um den Sieg. „Das war keine gute zweite Halbzeit. Das müssen wir aufarbeiten. Wir sind froh über die drei Punkte“, erklärte Trainer Henry Hupe. In den zweiten 45 Minuten sei die Leistung nicht top gewesen. „Das muss man sich eingestehen. Aber wir haben alles wegverteidigt.“