Das müssen Eintracht-Fans über den SC St. Tönis wissen

In der rund 30.000 Einwohner zählenden Stadt dreht sich vieles um Äpfel. Tönisvorst trägt den Beinamen „Apfelstadt“, was daran liegt, dass rund 400.000 hier stehende Apfelbäume jährlich rund 40 Millionen Früchte einbringen. 40 verschiedene Sorten werden angebaut. Wenn die Apfelbäume im April in der Blüte stehen, sind die Felder auch beliebte Ausflugsziele. Eigentlich müssten sich auch Frankfurter in St. Tönis also pudelwohl fühlen: Die Apfelbäume liefern schließlich die Hauptzutat für den in Hessen so beliebten Ebbelwoi, der auch bei der Eintracht im Stadion ausgeschenkt wird. Frische Äpfel für die heimische Verarbeitung werden die Eintracht-Fans allerdings trotzdem wohl nicht mit nach Hause nehmen können – die meisten Sorten sind dann noch nicht reif.