Das müssen Eintracht-Fans über den SC St. Tönis wissen

In rund zweieinhalb Wochen, am 21. August, steigt das bedeutendste Spiel der Vereinsgeschichte für den SC St. Tönis. Der Oberligist empfängt in der ersten Runde des DFB-Pokals den Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Gespielt wird in der Krefelder Grotenburg. Es ist das erste Mal, dass sich der Sportclub für den nationalen Pokal-Wettbewerb hat qualifizieren können – er gehörte damit sicherlich zu den unbekannteren Namen im Lostopf, die auf eines der Profiteams gewartet haben.
Während die Freude aufseiten des SC nach der Ziehung riesig war, konnte manch ein Frankfurter nur wenig mit dem Gegner anfangen. In den sozialen Medien wurde schnell gescherzt, ob St. Tönis wohl in der Schweiz oder in Luxemburg liegen würde. Daher wollen wir den Fans von Eintracht Frankfurt ihren Erstrunden-Konkurrenten einmal genauer vorstellen.
Die Antwort auf diese Frage lautet: weder Schweiz noch Luxemburg, sondern im Westen von Nordrhein-Westfalen. Während Frankfurt am Main rund 250 Kilometer entfernt liegt, sind es bis zur niederländischen Grenze gerade einmal rund 30 Kilometer. Die nächste größere Stadt ist Krefeld, wo auch das Spiel ausgetragen wird.
Nein. St. Tönis selbst ist keine eigenständige Stadt, sondern der größte Stadtteil von Tönisvorst. Die Stadt ist 1970 im Zuge der kommunalen Neugliederung aus den ehemals eigenständigen Orten St. Tönis und Vorst entstanden.
In der rund 30.000 Einwohner zählenden Stadt dreht sich vieles um Äpfel. Tönisvorst trägt den Beinamen „Apfelstadt“, was daran liegt, dass rund 400.000 hier stehende Apfelbäume jährlich rund 40 Millionen Früchte einbringen. 40 verschiedene Sorten werden angebaut. Wenn die Apfelbäume im April in der Blüte stehen, sind die Felder auch beliebte Ausflugsziele. Eigentlich müssten sich auch Frankfurter in St. Tönis also pudelwohl fühlen: Die Apfelbäume liefern schließlich die Hauptzutat für den in Hessen so beliebten Ebbelwoi, der auch bei der Eintracht im Stadion ausgeschenkt wird. Frische Äpfel für die heimische Verarbeitung werden die Eintracht-Fans allerdings trotzdem wohl nicht mit nach Hause nehmen können – die meisten Sorten sind dann noch nicht reif.
Sollte es am 21. August unterdessen nicht nur auf dem Rasen hitzig werden, dürften die Spieler des SC St. Tönis damit wenig Probleme haben. In Tönisvorst kennt man sich schließlich mit Hitze aus. So stellte eine Wetterstation in Tönisvorst 2019 einen Hitzerekord für ganz Deutschland auf, als dort 41,2 Grad Celsius gemessen wurden. Bis vor wenigen Wochen hatte der Rekord Bestand – dann wurde der bundesweite Rekordwert in Saarbrücken gemessen. Die Station in Tönisvorst stellte derweil einen neuen NRW-Höchstwert für einen Junitag auf.
Ähnlich wie die Stadt Tönisvorst ist auch der Sportclub ein junger Verein. Der SC entstand im Jahr 2022 durch eine Fusion der DJK Teutonia St. Tönis (von 1920) und des SV St. Tönis (von 1911). Als Verweis auf die Gründungsjahre der ursprünglichen Vereine trägt der neue Klub die Zahlen 11/20 im Namen. In den vergangenen Jahren hat sich der Klub in der Oberliga Niederrhein etabliert und mischte regelmäßig im Rennen um die Aufstiegsplätze zur Regionalliga West mit.
Normalerweise sind es die Sieger der Verbandspokale, die sich über diesen Weg für den Amateur-Topf des DFB-Pokals qualifizieren. In der Saison 2025/26 hatte am Niederrhein allerdings schon die Teilnahme am Finale des FVN-Pokals für die Qualifikation gereicht. Das lag am MSV Duisburg, der am Ende auch den Niederrheinpokal in die Luft stemmen konnte. Weil der MSV selbst sich aber bereits über den vierten Platz in der Dritten Liga für den DFB-Pokal qualifiziert hatte, profitierte der Sportclub – und darf sich nach dem Highlight im Mai nun auf das größte Spiel der Vereinsgeschichte freuen, gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt.
Der Yayla-Sportpark in St. Tönis, wie die Sportanlage offiziell heißt, ist zu klein und erfüllt nicht die Anforderungen des DFB an ein Pokalspiel. Zudem haben kleine Vereine bei höheren Besucherzahlen die Chance auf mehr Einnahmen. So wurde schnell das Grotenburg-Stadion in Krefeld als Spielort ins Visier genommen. Dort dürfen aktuell gut 10.000 Fans hinein, beim Niederrheinpokalspiel des KFC Uerdingen gegen Duisburg war es annähernd voll. Die DFB-Pokalpartie ist bereits ausverkauft.
Von Frankfurt aus sind die rund 250 Kilometer bis nach Krefeld in zweieinhalb Stunden zu bewältigen, wenn denn die Straßen frei sind. Der A3 kann dabei lange gefolgt werden. Viele der Fans dürften den Weg nach Krefeld zum ersten Mal auf sich nehmen, schließlich liegt das letzte Spiel der Eintracht in Uerdingen bereits 28 Jahre zurück. Eishockeyfans konnten unterdessen bis 2010 24 Mal Spiele der Frankfurt Lions bei den Pinguinen besuchen. In der kommenden DEL-Spielzeit treffen die Pinguine nach dem Aufstieg ins Oberhaus des deutschen Eishockeys auf die Löwen Frankfurt. Vielleicht lohnt es sich also, sich den Weg zu merken.