Das Motto im Fußballbezirk Freiburg: frisch und fair bleiben

Der Fußballbezirk Freiburg will beim Bezirkstag am Samstag sein Spitzengremium für die junge Generation öffnen. Erschütterungen wie in anderen Bezirken gibt es nicht, durchaus aber Baustellen.

Sie sind die unterste organisatorische Einheit des weltweit mitgliederstärksten nationalen Fußballverbandes: In den Bezirken schlägt das Herz des Amateurfußballs, hier verläuft die Lebensader der kickenden Basis, die den großen DFB zumeist nur als Fernseh- oder Stadionzuschauer erlebt. Doch wie das so ist in diesen regionalen Parzellen: In den einen pulsiert das fußballerische Leben, die anderen schleppen sich etwas träge dahin. Bezirksarbeit wird entscheidend vom (ehrenamtlichen) Engagement seiner Führungscrew geprägt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.