Erst jubeln sie, die Spieler des TSV Steinbach II. Als die Partie gegen den SV Steinbach vorbei ist, sieht das nicht mehr ganz so fröhlich aus. Foto: Björn Franz

Das Motto des TSV Steinbach II: Wie gewonnen, so zerronnen Teaser HL: +++ Der Aufsteiger erreicht in der Fußball-Hessenliga ein Remis gegen den SV Steinbach. Dabei hadern erst die Gäste und ganz am Ende dann die Platzherren mit ihrem Schicksal +++

HAIGER-RODENBACH - Im Abstiegskampf der Fußball-Hessenliga hat der TSV Steinbach II am Sonntag dank seines überragenden Torhüters einen Punkt ergattert und sich auf dem Rodenbacher Rasen vom "Namensvetter" SV Steinbach mit 1:1 (0:0) getrennt. Am Samstag hatten die mit abstiegsgefährdeten Teams im Tabellenkeller eifrig gepunktet und die Regionalligareserve weiter in Zugzwang gebracht. Aus Krankheits- und Verletzungsgründen musste die auf einige Stammkräfte verzichten, dafür gab es dreifache Unterstützung von "oben".