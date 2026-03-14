Das Monheim-Derby ist ein „kleines Highlight“ für die Stadt

Gerade in den letzten Partien, egal ob heim oder auswärts, zeigte sich laut Ruess eine Diskrepanz zwischen den Ergebnissen und den Leistungen der Monheimer: „Es sind vielleicht jetzt nur fünf Punkte in den fünf Spielen, das stellt uns natürlich von der Ausbeute her nicht zufrieden. Leistung und Ertrag sind da noch nicht im Einklang“, sagt der FCM-Trainer. Das Potenzial, dies zu wandeln, sieht er aber auch bei seiner Mannschaft: „Aber ich muss auch die Leistung an sich bewerten. Wir merken: Wir sind in der Lage, dass es in den Spielen auch an uns liegt, wie sich so ein Spiel darstellt, das ist ein gutes Zeichen.“