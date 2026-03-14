Das Monheim-Derby ist ein „kleines Highlight“ für die Stadt

Für die eingefleischten Fans ist es das Spiel des Jahres, für die Oberliga-Fußballer und die Verantwortlichen des 1. FC Monheim (FCM) und der Sportfreunde Baumberg (SFB) ist es das Derby mit dem besonderen Reiz – am Sonntag steht im Monheimer Rheinstadion am 23. Spieltag das pikante Stadtduell zwischen den beiden Rivalen im Blickpunkt des Interesses (15 Uhr, Kapellenweg). Duplizität der Ereignisse: FCM-Trainer Dennis Ruess sowie SFB-Coach Salah El Halimi standen sich mit ihren Teams exakt am gleichen Datum am Spieltag im Vorjahr in einem bedeutungsvollen Match um Punkte für den Klassenerhalt gegenüber.
Die Tabelle der Oberliga bleibt auch jetzt weiterhin eng. Nur zwei Punkte trennen den FCM und die SFB, die am vergangenen Wochenende zu Hause gegen die DJK Adler Union Frintrop mit 2:1 gewannen, während der FCM sich mit einem 1:1 in Jüchen zufriedengeben musste. Trainer Ruess sieht jedoch keinen Nachteil für seine Mannschaft: „Es ist halt ein Stadtduell, in dem sowieso immer die Sinne geschärft sind auf beiden Seiten. Ich glaube, da hat es auch wenig damit zu tun, wer gerade aus welcher Serie kommt.“
Trotz Stadtrivalität macht Ruess den nötigen Respekt vor dem Gegner und seiner Leistung deutlich: „Das ist ein Gegner, der nach wie vor eine hohe individuelle Qualität in seine Reihen hat. Eine gute Mischung zwischen erfahrenen Führungsspielern und talentierten Nachwuchsspielern. Wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, hat die Mannschaft sicherlich mehr Potenzial, als es der Tabellenplatz aussagt – wir aber auch.“ Denn sowohl gegen den SV Biemenhorst (1:3) als auch die Holzheimer SG (2:4) ließ auch der kommende Gegner bisher Punkte liegen.
Vor dem 14. Aufeinandertreffen spricht die Bilanz für die Sportfreunde, die siebenmal als Sieger den Platz verließen bei fünf Remis und zuletzt dreimal mit 2:0 die Oberhand über den Stadtrivalen behielten. Die Partie im vergangenen Kalenderjahr entschieden die Baumberger mit 2:0 für sich. Die Tore erzielten Enis Vila (23.) und Simone Lo Castro (90.+5).
El Halimi lässt diese Bilanz überhaupt nicht gelten: Seine Mannschaft führt als Tabellenneunter mit 29 Punkten und einem Spiel Rückstand die untere Tabellenhälfte mit einem Polster von vier Punkten vor dem ersten Abstiegsplatz an, während der Gastgeber auf dem elften Platz mit 27 Zählern rangiert. „Es ist Derbyzeit, und für die Stadt bedeutet es ein kleines Highlight. Wir wollen angesichts der Tabellenkonstellation den Abstand zum Gegner sowie zur Gefahrenzone unbedingt wahren. Der FCM ist bedeutend stärker als im letzten Jahr und befindet sich in einer sehr guten Form. Er verfügt in der Offensive über eine hohe Individualität mit gehobenem Oberliga-Format. Beide Mannschaften kennen die Stärken, aber auch die Schmerzstellen des anderen“, erläutert der Baumberger Übungsleiter.
Ruess hatte es sich nicht nehmen lassen, nach der Niederlage im Hinspiel eine kleine Kampfansage für das Rückspiel auszusprechen. Spätestens dann sei man vielleicht einen Schritt weiter. Jetzt ist der Moment für die Monheimer gekommen, dies zu demonstrieren. „Ich glaube, dass wir in einzelnen Themen weiter sind, es kommt aber darauf an, wie konstant wir das jetzt über die ganze Spielzeit auf den Platz bekommen. Für uns geht es einfach darum, die Punkte am Wochenende zu holen“, sagt Ruess zu seiner früheren Aussage und spricht ein weiteres wichtiges Thema für den FCM an: „Wir wollen einfach schauen, dass wir zu Hause eine bessere Quote bekommen.“
Denn während der FCM auswärts immer wieder seine Qualität unter Beweis stellt und gegen starke Gegner an der Spitze der Tabelle mithalten kann, bleibt die Heimspielquote weiterhin hinter den Erwartungen zurück. Vermeintlich machbare Heimspiele gab man in dieser Saison aus der Hand, wie etwa beim 1:2 gegen Jüchen-Garzweiler und beim 1:2 gegen den SV Sonsbeck oder auch beim 0:1 gegen den TSV Meerbusch.
Gerade in den letzten Partien, egal ob heim oder auswärts, zeigte sich laut Ruess eine Diskrepanz zwischen den Ergebnissen und den Leistungen der Monheimer: „Es sind vielleicht jetzt nur fünf Punkte in den fünf Spielen, das stellt uns natürlich von der Ausbeute her nicht zufrieden. Leistung und Ertrag sind da noch nicht im Einklang“, sagt der FCM-Trainer. Das Potenzial, dies zu wandeln, sieht er aber auch bei seiner Mannschaft: „Aber ich muss auch die Leistung an sich bewerten. Wir merken: Wir sind in der Lage, dass es in den Spielen auch an uns liegt, wie sich so ein Spiel darstellt, das ist ein gutes Zeichen.“
Das zeigten die Monheimer immer wieder in den vergangenen Wochen. Sie ließen wenig aus dem Spiel heraus zu und zeigten häufig eine deutliche Steigerung der Leistung zwischen Halbzeit eins und zwei. „Deswegen geht es weiter darum, aktiv zu sein und Punkte zu sammeln. Das Ertragsverhältnis muss sich bei uns verändern, das ist wichtig. Das wollen wir im Heimspiel am Sonntag tun“, sagt Ruess zum Ziel der kommenden Partie. Denn trotz Derby geht es für beide Mannschaften am Sonntag um drei weitere wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.
Das Spiel in Monheim ist für die SFB der Startschuss zu einer höchst brisanten „Englischen Woche“: „Drei Tage später findet der nächste Höhepunkt im eigenen Stadion statt, wenn wir das Nachholspiel gegen den KFC Uerdingen bestreiten, und am Samstag kommt das Top-Team des VfB Hilden. Das ist ein enorm anspruchsvolles Programm, und bestenfalls könnten wir einen Sprung nach oben machen“, sagt El Halimi. Doch zunächst gilt der Fokus dem Gastspiel im zwei Kilometer entfernten Rheinstadion.
Dort hält der SFB-Cheftrainer eine hohe Kampf- und Laufbereitschaft sowie eine besondere Leidensfähigkeit für erforderlich. „Außerdem ist eine ganz hohe Intensität gefordert, ein eminent starkes Zweikampf- und Offensivspiel mit der nötigen Durchschlagskraft“, ergänzt El Halimi.
Aufgrund der verletzten Stürmer wie Robin Schnadt, Farhan Ghaznawi und Tim Knetsch muss die nötige Durchschlagskraft auf andere Schultern verteilt werden. Doppeltes Pech: Der erfolgreichste Schütze mit sechs Einschüssen, Mittelfeldstratege Timo Hölscher, verletzte sich im vorletzten Heimspiel wie im letzten Auswärtstreffen Rückkehrer Batuhan Özden (Knieverletzung), der bis dahin einmal zuschlug und auflegte.
Und beim ersten Sieg in diesem Jahr daheim gegen Adler Union Frintrop (2:1) mussten die Schlüsselspieler aus der Viererkette, Schienenspieler Denis Sitter und Leitfigur Ben Harneid mit Verdacht auf strukturelle Verletzungen ausgewechselt werden – Sitter ist mit drei Treffern der bisher erfolgreichste Akteur in der Rückrunde. „Wir wollen nicht groß jammern, denn ändern können wir es nicht. Jetzt müssen andere einspringen“, verweist El Halimi auf die Nachrücker.
Gegen Frintrop kam der Regionalliga-erfahrene Burak Gencal erstmals in vorderster Front zum Einsatz und erzwang den wichtigen Elfmeter zum 1:1. „Er kann auch aufgrund seiner Erfahrung und seiner Laufstärke eine Alternative werden, aber wir müssen nach seiner langen Pause die Belastungsgrenze definieren und abwarten, wie er sich erholt“, sagt sein Trainer und ergänzt: „Wir werden uns für Sonntag etwas überlegen, das auch hoffentlich klappt oder fruchtet.“
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: