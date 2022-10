Womöglich wird Selina Heinzeroth dem FSV Hessen Wetzlar im Heimspiel gegen die Offenbacher Kickers noch nicht wieder zur Verfügung stehen. Foto: Jenniver Röczey

Das Momentum spricht für den FSV Hessen Wetzlar Teaser RL Frauen: +++ Derzeit läuft es richtig gut für den Frauenfußball-Regionalligisten, besonders zu Hause. Das soll auch im nächsten Heimspiel gegen die Offenbacher Kickers so bleiben +++

WETZLAR - Neun Punkte aus vier Partien. Keine verletzten Spielerinnen. Zu Hause eine Macht. Rang sechs in der Tabelle mit nur zwei Zählern Differenz auf Platz zwei bei einem Spiel Rückstand. Und vor allem: ansehnlicher Fußball. Trainer Dennis Peter und seine Assistenten Marco Ebert und Janina Beffart haben den gerade noch einmal abgewendeten Abstieg aus der Regionalliga Süd vergessen lassen und in der Sommerpause ihre Hausaufgaben gemacht. "Das Momentum ist irgendwie auf unserer Seite", ist der Coach guter Dinge, wenn an diesem Sonntag (14 Uhr) das Verfolgerduell mit den punktgleichen Offenbacher Kickers auf dem Programm steht.