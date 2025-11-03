– Foto: Steffi Rathje

"Das Momentum ist nicht auf unserer Seite" MTV verliert knapp gegen Heeslingen Verlinkte Inhalte Heeslingen MTV Wolfenb.

Der MTV Wolfenbüttel hat sein Heimspiel gegen den Heeslinger SC mit 0:1 verloren und bleibt damit in der Oberliga Niedersachsen weiter ohne Punkte im Oktober. Ein früher Gegentreffer entschied die Begegnung, in der der Aufsteiger trotz Überlegenheit offensiv zu harmlos blieb.

„Wir sind nicht besonders gut ins Spiel gekommen – der Start war alles andere als optimal“, sagte Trainer Deniz Dogan. Schon in der dritten Minute traf Tjade Svend Motzkus für die Gäste nach einem Standard. „Dennoch hatten wir lange genug Zeit, um den Ausgleich zu erzielen oder das Spiel zu drehen. Wir haben es auch versucht, aber Heeslingen hat sich zurückgezogen und auf Konter gelauert.“ Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr MTV Wolfenbüttel MTV Wolfenb. Heeslinger SC Heeslingen 0 1 Abpfiff

Der MTV bestimmte über weite Strecken das Geschehen, fand gegen die tiefstehende Defensive der Gäste aber kaum Lücken. „Wir hatten deutlich mehr Spielanteile, sind jedoch kaum zu zwingenden Torchancen gekommen“, erklärte Dogan. „Bis zum Strafraum haben wir es ordentlich gemacht, aber im letzten Drittel war es vor allem in der ersten Halbzeit unser Problem, hinter die Kette zu kommen.“ Nach dem Seitenwechsel erhöhte Wolfenbüttel den Druck. „In der zweiten Halbzeit war es dann besser. Klar ist, dass du kaum viele Chancen bekommst, wenn sich der Gegner so tief hinten reinstellt. Trotzdem hatten wir ein, zwei Möglichkeiten, um zumindest den Ausgleich zu machen. Das Tor ist aber leider nicht gefallen“, so der Trainer weiter.