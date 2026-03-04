Das missglückte Comeback: Sorgen um Memmingens Lukas Rietzler Der Kapitän musste in Illertissen schon vor der Pause wieder runter +++ Philipp Kirsamer erzielt Premierentreffer von Mathias Willmerdinger · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Lukas Rietzler (am Ball) musste in Illertissen schon in der ersten Halbzeit wieder vom Feld. – Foto: Siegfried Rebhan

Der FC Memmingen ist ordentlich aus der Winterpause rausgekommen. Das 2:2 im Derby beim FV Illertissen darf durchaus als Erfolg gewertet werden, auch wenn der Illertisser Ausgleichstreffer erst fünf Minuten vor dem Ende durch einen im Anschluss eifrig diskutierten Handelfmeter fiel. Überschattet wurde der Memmingen Auftakt allerdings durch eine Verletzung: Kapitän Lukas Rietzler, der nach über einem halben Jahr Zwangspause just in Illertissen sein Ligadebüt in dieser Saison feierte, musste sein Comeback abbrechen. Nach einer guten halben Stunde war schon wieder Schluss. Der 28-Jährige fasste sich an den Oberschenkel und musste raus.

Die bange Frage in Memmingen lautet nun: Hat`s den Skipper wieder schlimmer erwischt? "Wir müssen weitere Untersuchungen abwarten. Lukas hat eine Verletzung im hinteren Oberschenkel. Wir hoffen, dass es nur eine Verhärtung ist. Gewissheit haben wir aber erst nach der MRT-Untersuchung am Freitag", informiert Memmingens Cheftrainer Matthias Günes auf FuPa-Nachfrage.



Ein längerer Ausfall wäre extrem bitter für den Mittelfeldmann, hat er doch gerade erst eine monatelange Leidenszeit hinter sich. Im vergangenen Juli bei der Saison-Generalprobe gegen die Profis des FC Augsburg hatte sich Rietzler eine Teilruptur des hinteren Kreuzbands zugezogen.