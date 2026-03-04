Das missglückte Comeback: Sorgen um Memmingens Lukas Rietzler

Der FC Memmingen ist ordentlich aus der Winterpause rausgekommen. Das 2:2 im Derby beim FV Illertissen darf durchaus als Erfolg gewertet werden, auch wenn der Illertisser Ausgleichstreffer erst fünf Minuten vor dem Ende durch einen im Anschluss eifrig diskutierten Handelfmeter fiel. Überschattet wurde der Memmingen Auftakt allerdings durch eine Verletzung: Kapitän Lukas Rietzler, der nach über einem halben Jahr Zwangspause just in Illertissen sein Ligadebüt in dieser Saison feierte, musste sein Comeback abbrechen. Nach einer guten halben Stunde war schon wieder Schluss. Der 28-Jährige fasste sich an den Oberschenkel und musste raus.
Die bange Frage in Memmingen lautet nun: Hat`s den Skipper wieder schlimmer erwischt? "Wir müssen weitere Untersuchungen abwarten. Lukas hat eine Verletzung im hinteren Oberschenkel. Wir hoffen, dass es nur eine Verhärtung ist. Gewissheit haben wir aber erst nach der MRT-Untersuchung am Freitag", informiert Memmingens Cheftrainer Matthias Günes auf FuPa-Nachfrage.
Ein längerer Ausfall wäre extrem bitter für den Mittelfeldmann, hat er doch gerade erst eine monatelange Leidenszeit hinter sich. Im vergangenen Juli bei der Saison-Generalprobe gegen die Profis des FC Augsburg hatte sich Rietzler eine Teilruptur des hinteren Kreuzbands zugezogen.
Allerdings gab`s neben schlechten personellen Nachrichten auch gute: Stürmer Philipp Kirsamer, vor der Saison vom FV Ravensburg nach Memmingen gekommen und ebenfalls lange verletzt in der Vorrunde, feierte in Illertissen seine Torpremiere für den FCM und erzielte nach der Pause den Treffer zum 1:1-Ausgleich. Das sollte dem 22-Jährigen weiter Auftrieb geben. Für die Memminger geht`s am kommenden Samstag mit dem ersten Heimspiel 2026 weiter. Dann kommt Viktoria Aschaffenburg in die Arena. Mit einem Heimsieg könnte der FCM nicht nur einen direkten Konkurrenten schon entscheidend distanzieren, sondern auch einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.