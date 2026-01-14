"Das Minimalziel ist die Relegation"

Michael Ratzel, 1. Vorsitzender des Karlsruher B-Ligisten FV Linkenheim, macht den FuPa Baden Wintercheck für beide Mannschaften des Vereins.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht? Bei der ersten Mannschaft sind wir was die spielerischen Elemente betrifft hinter den Erwartungen. Die Konstanz im Gegensatz zu letztem Jahr können wir nicht auf den Platz bringen. In der Rückrunde werden wir alles tun, um zumindest den Relegationsplatz zu schaffen.

Die zweite Mannschaft funktioniert sehr gut, wobei auch hier der ein oder andere Punkt zu wenig ist. Das ist darauf zurückzuführen, dass es eine sehr junge unerfahrene Mannschaft ist, die auch in Bezug auf wechselnde Aufstellungen aufgrund von Verletzungen in der ersten Mannschaft der Fall ist. Alles in allem ist die zweite Mannschaft auf einem guten und vor allem richtigen Weg. 2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?