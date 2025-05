Das Meisterstück

Der HSC Hannover hat sich am 33. Spieltag der Oberliga Niedersachsen vorzeitig zum Meister gekrönt. Im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten FSV Schöningen gewann das Team von Trainer Vural Tasdelen mit 1:0 (0:0) und verteidigte damit die Tabellenführung uneinholbar. Der Sieg ist der Höhepunkt einer Saison, in der der HSC als Aufsteiger erneut für Furore sorgte.

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr

Dabei musste die Mannschaft im entscheidenden Duell eine Halbzeit lang in Unterzahl agieren: Kapitän Marcel Langer sah in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Gelb-Rote Karte.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Trotz Unterzahl zeigte der HSC große Moral und erhöhte den Druck. In der 62. Minute fiel das Tor des Tages: Ein weiter Abschlag von Torwart Bastian Fielsch leitete den Angriff ein, Luc-Elias Fender und Mehmet Özün kombinierten im Umschaltspiel, bevor Fender nach einem abgewehrten ersten Versuch im Nachschuss den Ball ins lange Eck schlenzte.

In der ersten Hälfte dominierte zunächst der Gast aus Schöningen, der durch Federico Palacios und Christian Skoda zwei große Torchancen liegen ließ. Der HSC hielt dagegen, tat sich aber schwer, offensiv zwingende Aktionen zu kreieren.

Was folgte, war ein Kraftakt in der Defensive. Nach dem Abpfiff kannte der Jubel keine Grenzen. Die Spieler feierten auf dem Rasen mit dem Anhang, viele ehemalige Weggefährten und Nachwuchsspieler stürmten auf das Feld. Auch HSC-Vorsitzender Frank Kuhlmann erlebte an seinem Geburtstag ein emotionales Highlight.

Mit dem Sieg ist der HSC Hannover nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Es ist der zweite Meistertitel in Folge nach dem Aufstieg aus der Landesliga im vergangenen Jahr. Die große Abschlussfeier soll nach dem letzten Saisonspiel folgen – eine Mannschaftsreise nach Mallorca ist bereits geplant. Doch der größte Lohn liegt schon jetzt auf dem Tisch: Der HSC Hannover steigt als Meister in die Regionalliga Nord auf.

HSC Hannover – FSV Schöningen 1:0

HSC Hannover: Bastian Fielsch, Fabian Weigel, Jonas Röhrbein (59. Mehmet Özün), Leander Baar, Marcel Langer, Tom Hausmann, Moritz Riegel (78. Naveen Ragu), Johann Wegner, Tayar Tasdelen (94. Lasse von Boetticher), Colin Owusu Etse, Luc-Elias Fender (74. Evren Serbes) - Trainer: Vural Tasdelen

FSV Schöningen: Sabri Vaizov, Daniel Reiche, Nils Bremer, Philipp Harant, Yunus Kerem Sari (55. Tom-Luca Winter), Jan Ademeit (61. Shamsu Mansaray), Christian Skoda, Maximilian Sauer, Federico Palacios (66. Cenay Üzümcü), Christian Beck (74. Dimitar Milushev), Ousman Touray (61. Johannes Lutz) - Trainer: Christian Benbennek

Schiedsrichter: Daniel Piotrowski - Zuschauer: 1000

Tore: 1:0 Luc-Elias Fender (62.)