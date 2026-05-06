"Das Maximale rausholen" - Kästorf reist nach Bleckenstedt

– Foto: Tara Düsterhöft - SS

Auf den SSV Kästorf wartet das nächste Topspiel. Nach zuletzt erfolgreichen Wochen, mit sechs Siegen in Serie, geht es nun gegen Germania Bleckenstedt. Trainer Michele Rizzi erwartet eine schwierige Aufgabe.

Heute, 19:00 Uhr FC Germania Bleckenstedt Bleckenstedt SSV Kästorf SSV Kästorf 19:00 PUSH

„Jetzt haben wir ein weiteres Topspiel vor der Brust mit Bleckenstedt“, sagte Rizzi im Vorfeld der Partie. Dabei erinnerte er auch an die tabellarische Entwicklung der vergangenen Monate: „Sie waren in der Winterpause acht Punkte vor uns. Wir haben sie jetzt zwischenzeitlich überholt und wollen natürlich dort auch punkten.“ Aktuell hat Kästorf sechs Punkte Vorsprung auf Bleckenstedt und nur eine Partie mehr auf dem Konto.

Der Trainer sieht vor allem die individuelle Qualität des Gegners als große Stärke. „Es wird natürlich eine schwere Aufgabe, weil sie viel individuelle Qualität haben, besonders im Offensivbereich“, erklärte Rizzi. Deshalb werde es wichtig sein, „im Verbund zu verteidigen und mit elf Mann dagegen zu arbeiten.“ Trotz des starken Gegners reist Kästorf selbstbewusst an. „Nach vorne werden wir sicherlich auch wieder unsere Chancen bekommen. Offensiv sind wir wirklich sehr, sehr gut“, betonte der Coach. Kästorf hat mit 75 eigenen Treffern die meisten Saisontore erzielt, zusammen mit dem Spitzenreiter Vorsfelde.