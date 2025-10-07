"Das Matchglück hat gefehlt" - Mühlen verliert in Überzahl in Nordhorn

Die Partie begann denkbar ungünstig für die Gäste: Bereits nach fünf Minuten setzte sich Nordhorns Kamaljit Singh stark durch und legte quer auf Sunwinder Singh, der nur noch einschieben musste. In der 21. Minute erhöhte Leon Harms-Ensink auf 2:0. „Nordhorn geht dann mit der ersten Offensivaktion direkt in Führung. Danach beim zweiten Tor waren wir ein bisschen ungeordnet und hatten Stress im Strafraum“, so Hinrichs über die Anfangsphase.

Doch Mühlen kämpfte sich zurück. Nach mehreren vergebenen Chancen traf Jan Leiber (35.) zum verdienten Anschluss. „In der Folgezeit ziehen wir dann wirklich so eine Art Powerplay auf, haben viele gute Chancen“, berichtete Hinrichs. Besonders bitter: Kurz vor der Pause vergab Kolhoff frei vor dem Tor den möglichen Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste zunächst schwer ins Spiel, ehe sie in der 56. Minute durch Benjamin Willenbrink zum 2:2 kamen. „Das entsprach natürlich auch komplett dem Geschehen. Balleroberung im gegnerischen Drittel, Willenbrink allein vorm Torwart – und er schiebt cool ein“, fasste der Coach zusammen.

Heimsieg in Unterzahl über die Zeit gebracht

Doch Nordhorn schlug postwendend zurück: Harms-Ensink traf aus spitzem Winkel (62.) zum 3:2. „Aus der Position darf er gar nicht erst zum Abschluss kommen“, ärgerte sich Hinrichs. Wenig später sah Nordhorns Kai-Uwe Löpker (67.) Rot, nachdem er Leiber kurz vor dem Strafraum zu Fall gebracht hatte. Der anschließende Freistoß von Torjäger Leiber landete jedoch an der Latte.

Mühlen drängte in der Schlussphase mit viel Druck auf den Ausgleich, ließ aber mehrere Großchancen ungenutzt. „Wir hatten sehr viele gute Möglichkeiten, auch ein deutliches Chancenplus. Aber diesmal hat uns das Matchglück gefehlt“, meinte Hinrichs selbstkritisch.

Trotz der zweiten Ligapleite in Folge bleibt die Stimmung beim Trainer kämpferisch: „Viel ärgerlicher als der Punktverlust ist, dass wir zweimal in Spielen ohne Not leer ausgegangen sind. Jetzt brauchen wir eine gute Trainingswoche und müssen im Derby gegen Lohne unbedingt wieder in die Erfolgsspur finden.“

Nach der zweiten Liganiederlage in Serie musste Mühlen die Tabellenführung an Papenburg abgeben und rutschte zudem auch hinter Schüttorf auf Platz drei. Vorwärts Nordhorn sprang auf Rang sieben und hat nur noch zwei Punkte Rückstand auf Mühlen.