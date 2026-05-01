"Das Match lebte von der Spannung" - Luhdorf jubelt in Maschen

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Ein Sieg im Sechs-Punkte-Spiel! Der MTV Luhdorf-Roydorf hat gegen den VfL Maschen einen großen Schritt in Richtung Aufstiegsrelegation gemacht. Während Nenndorf die Rote Laterne übernimmt, setzt der Buchholzer FC II ein Lebenszeichen. Der TSV Auetal entledigt sich seiner Abstiegssorgen.

Dass sich der Platz in Maschen in einem kritischen Zustand befindet, erschwerte die Aufgaben für die beiden Duellanten im Spitzenspiel. Der VfL war darauf bedacht, mit einfachen Mitteln zum Torerfolg zu kommen. Dass Lukas Erhorn die Hausherren in Führung brachte, bestätigte den Tabellendritten in seinem Matchplan (16.). Nach dem Seitenwechsel arbeiteten sich die Luhdorfer aber zunehmend besser in die Begegnung. Leonard Clauer glich vom Punkt aus (75.), Sascha Krause brachte dem Aufsteiger sogar die volle Punktausbeute unter Dach und Fach (86.). Der MTV steht damit unter Berücksichtigung der Nachholspiele mit mindestens vier Zählern Vorsprung auf dem Aufstiegsrelegationsplatz.

MTV-Trainer Michael Arndt: "Das Match lebte von der Spannung. Das spielerische Niveau hielt da lange nicht mit. Das lag zu grossen Teilen sicher an den schwierigen Platzverhältnissen. Der VfL hatte sich darauf besser eingestellt. Man beschränkte sich dort meistens auf lange Bälle und lauerte auf unsere Fehler. Da waren wir eigentlich von deutlich mehr Initiative und Druck von Seiten des Gastgebers ausgegangen. Trotzdem lagen wir früh 0:1 zurück. Sogar ein 0:2 war möglich, weil wir einige Zeit brauchten, bis wir uns auf Platz und Spiel eingestellt hatten. In der Pause nahmen wir uns vor, die auffällige Zurückhaltung der Gastgeber mutiger zu nutzen und das Spiel zu drehen. Und so trat das Team dann auch auf. Die Umstellungen und Wechsel funktionierten und wir konnten die zweite Hälfte bestimmen. Als die Kräfte Maschens schwanden, kamen wir in der Schlussphase zu den zwei entscheidenden Treffern. Unsere junge Truppe kann sicher besser spielen - über die drei Punkte freuen uns aber trotzdem."

Nach acht sieglosen Spielen setzt der Buchholzer FC II ein Lebenszeichen und gibt die Rote Laterne an Nenndorf ab. Nachdem Christian Valentin die Gastgeber in Führung beförderte (29.), legte Mika Dannen unmittelbar nach dem Seitenwechsel nach (49.). Holvede erhöhte spätestens nach dem Anschlusstreffer von Malte Weitendorf den Druck (59.), der Ausgleich blieb dem TSV aber verwehrt (59.).

Mit einem Dreierpack ebnete Nils Heitmann den Heimsieg für den TuS Fleestedt (19., 40., 59.). Schließlich gelang es der SG Salzhausen-Garlstorf aber doch ihre Formstärke unter Beweis zu stellen und zurück ins Spiel zu kommen. Nachdem Tim-Niclas Möller doppelt traf (73., 90.+5) entstand in der Nachspielzeit nochmal kurz Spannung. Salzhausen gelingt es letztlich aber nicht mehr, einen wichtigen Punkt im Kampf um den Ligaverbleib mit auf die Heimreise zu nehmen. TuS-Trainer Lennart Gögel über die Vereinskanäle: "Wir spielen eine überragende erste Halbzeit und müssen uns nur vorwerfen, das Ergebnis nicht wesentlich deutlicher gestalten zu haben. Kompliment für diese Performance! Bis zur 70. Minute haben wir alles im Griff, dann ist es ein unnötiges Foul und ein direkt verwandelter Freistoß, der SaGa hoffen lässt. Bis zur Schlussphase verpassen wir es immer wieder, den Deckel draufzumachen. Was in den Schlussminuten passiert, ist nach der dominanten Vorstellung davor kaum zu erklären. Salzhausen mit der Brechstange, lange Nachspielzeit - am Ende wäre alles andere als ein Heimsieg maximal bitter gewesen, aber wir müssen dafür noch ein, zwei Situationen überstehen. In dieser Phase hatten wir dann wieder das fehlende Spielglück vom Spiel in Winsen. Im Nachholspiel gegen Scharmbeck wollen wir insbesondere an die ersten 45 Minuten anknüpfen."