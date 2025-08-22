„Das Maß aller Dinge der Bayernliga Süd“: Pipinsried empfängt 1860 II – und muss punkten

Der FC Pipinsried erwartet am Freitagabend den TSV 1860 München II. FCP-Trainer Sepp Steinberger hat großen Respekt vor den Junglöwen.
Zum absoluten Knallerspiel der Bayernliga Süd empfängt der FC Pipinsried am heutigen Freitag den TSV 1860 München II. Beide Teams gelten als die spielstärksten der Liga, deshalb dürfen sich die Fans auf ein tolles Fußballfest freuen. Anpfiff der Begegnung in der Küchenstadel-Arena ist um 18.15 Uhr.
FC Pipinsried gegen die Junglöwen – geht in der Bayernliga Süd noch mehr? Spielerisch, da sind sich die Experten einig, sicherlich nicht. Die Landeshauptstädter haben im vergangenen Jahr bereits die Liga aufgemischt, nun soll die Meisterschaft an Land gezogen werden, am Besten mit einer Doppelmeisterschaft mit den Profis. Neuer Dompteur der Junglöwen ist Alper Kayabunar, der vom Ligarivalen und Stadtnachbarn Türk Gücü München an die Grünwalder Straße gekommen ist. Geführt wird die technisch gute und homogene Mannschaft auf dem Feld von Routinier Alexander Benede Aquayo, der Rekordspieler der Bayernliga Süd ist. Mit der Rückendeckung des 36-Jährigen können sich die Youngster auf dem Platz frei entfalten.
Mit 9:2 Toren und zehn Punkten ist der TSV prima gestartet, Toptorjäger ist einmal mehr Cristian Leone, der bereits vier Treffer erzielte. „Der FC Pipinsried hat eine sehr gute Breite im Kader, das ist in der Bayernliga extrem wichtig. Von dem Remis am vergangenen Dienstag des FCP in Ismaning lassen wir uns nicht blenden. Man hat bis zur 65. Minute gesehen, wieviel Qualität der FC Pipinsried in seinen Reihen hat“, so Löwen-Dompteur Alper Kayabunar zum Gegner. Wie letztendlich sein Team im Dachauer Hinterland auflaufen wird, ließ er offen, da eventuell noch Spieler aus der Profimannschaft zum Kader kommen könnten. „Insgesamt läuft die Kommunikation hier prima“, freut sich Kayabunar, der erst seit Anfang der Saison den TSV II betreut.
„Mit dem TSV 1860 München II kommt das Maß aller Dinge der Bayernliga Süd nach Pipinsried“, ist sich der Pipinsrieder Cheftrainer Sepp Steinberger sicher. Mit dem 3:0 in Schwaig habe der TSV ein echtes Statement gesetzt, so der Pipinsrieder Fußballlehrer weiter. Ein Nachteil für den FCP ist sicherlich, dass der Gast aus der Landeshauptstadt ausgeruht ins Ilmtal kommt, da die Löwen unter der Woche spielfrei hatten.
Der FC Pipinsried hingegen gab beim 3:3 in Ismaning völlig überflüssig zwei Punkte ab. Bis zur 71. Minute führte der FCP mit 3:0, dann kam die Statik des Spiels ins Wanken – und brach dann fast völlig zusammen. Einen Grund dafür sucht man in Pipinsried auch Tage später noch, erklären konnte es niemand.
„Fakt ist, dass wir uns gegen die Löwen sowas nicht nochmal erlauben dürfen. Wir müssen 90 Minuten hellwach sein, wie zum Beispiel im Match gegen Memmingen“, führt Steinberger an. Klar wird jedoch sein, dass es Phasen im Spiel geben wird, wo die Pipinsrieder leiden müssen. „Da müssen wir dann alles geben, auch mal defensiv uns komplett dagegen stemmen“, fordert der Pipinsrieder Cheftrainer.
Man wird abwarten müssen, ob nicht der ein oder andere Profi der Münchner Löwen in die U23 abgestellt wird, überraschen würde es nach den Erfahrungen der vergangenen Saison nicht. Verlieren verboten – dies gilt schon fast für den FC Pipinsried, der mit einer Niederlage zunächst den Anschluss ans Spitzenfeld verlieren würde.