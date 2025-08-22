„1860 II ist das Maß aller Dinge“ der Bayernliga, findet Pipinsrieds Trainer Sepp Steinberger. – Foto: Bruno Haelke

„Das Maß aller Dinge der Bayernliga Süd": Pipinsried empfängt 1860 II – und muss punkten

Der FC Pipinsried erwartet am Freitagabend den TSV 1860 München II. FCP-Trainer Sepp Steinberger hat großen Respekt vor den Junglöwen.

Zum absoluten Knallerspiel der Bayernliga Süd empfängt der FC Pipinsried am heutigen Freitag den TSV 1860 München II. Beide Teams gelten als die spielstärksten der Liga, deshalb dürfen sich die Fans auf ein tolles Fußballfest freuen. Anpfiff der Begegnung in der Küchenstadel-Arena ist um 18.15 Uhr. Heute, 18:15 Uhr FC Pipinsried Pipinsried TSV 1860 München TSV 1860 II 18:15 PUSH

FC Pipinsried gegen die Junglöwen – geht in der Bayernliga Süd noch mehr? Spielerisch, da sind sich die Experten einig, sicherlich nicht. Die Landeshauptstädter haben im vergangenen Jahr bereits die Liga aufgemischt, nun soll die Meisterschaft an Land gezogen werden, am Besten mit einer Doppelmeisterschaft mit den Profis. Neuer Dompteur der Junglöwen ist Alper Kayabunar, der vom Ligarivalen und Stadtnachbarn Türk Gücü München an die Grünwalder Straße gekommen ist. Geführt wird die technisch gute und homogene Mannschaft auf dem Feld von Routinier Alexander Benede Aquayo, der Rekordspieler der Bayernliga Süd ist. Mit der Rückendeckung des 36-Jährigen können sich die Youngster auf dem Platz frei entfalten. Mit 9:2 Toren und zehn Punkten ist der TSV prima gestartet, Toptorjäger ist einmal mehr Cristian Leone, der bereits vier Treffer erzielte. „Der FC Pipinsried hat eine sehr gute Breite im Kader, das ist in der Bayernliga extrem wichtig. Von dem Remis am vergangenen Dienstag des FCP in Ismaning lassen wir uns nicht blenden. Man hat bis zur 65. Minute gesehen, wieviel Qualität der FC Pipinsried in seinen Reihen hat“, so Löwen-Dompteur Alper Kayabunar zum Gegner. Wie letztendlich sein Team im Dachauer Hinterland auflaufen wird, ließ er offen, da eventuell noch Spieler aus der Profimannschaft zum Kader kommen könnten. „Insgesamt läuft die Kommunikation hier prima“, freut sich Kayabunar, der erst seit Anfang der Saison den TSV II betreut.