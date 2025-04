"Das macht seine Quote noch außergewöhnlicher"

FuPa Thüringen: In der Rückrundentabelle steht der FSV Grün-Weiß Stadtroda derzeit auf dem dritten und in der Gesamttabelle auf einem aktuell starken vierten Platz. Wo siehst du die Gründe für diesen Aufschwung?

Peter Dauel: Grundsätzlich glaube ich, dass wir das Potenzial für diesen Tabellenplatz haben. Aktuell trainieren wir sehr gut. Besonders in Hinblick auf die Quantität im Training haben wir im Vergleich zur Hinrunde einen großen Schritt nach vorn gemacht. Traditionell sind wir eine Mannschaft, die Zeit benötigt, um Dinge umzusetzen. Aus diesem Grund wundert es mich auch nicht, dass wir die Spiele jetzt so gestaltet haben. Auch die beiden Spiele, die wir verloren haben, hätten wir nicht zwingend verlieren müssen, da wir jeweils nicht die schlechtere Mannschaft waren. Wir sind darauf bedacht immer offensiven Fußball zu spielen. Es soll den Zuschauern und meinen Spielern Spaß machen.

Peter Dauel: Natürlich ist die Offensive aufgrund unserer Ausrichtung der Grund, weshalb wir so viele Punkte gesammelt haben. Wir haben aber auch beispielsweise gegen Lobenstein gezeigt, dass wir auch gegen gute Mannschaften die Null halten können. Simon ist aktuell, wie auch viele andere Spieler, in einer herausragenden Form und hat sicherlich die beste Phase seit dem ich hier in Stadtroda bin. Leider steht er uns nicht in Eisenberg zur Verfügung. Dass er hauptsächlich im linken Mittelfeld eingesetzt wird, lässt seine Tore und Assists noch außergewöhnlicher werden. Wir werden alles tun, damit er er am Ende der Saison die Torjägerkanone gewinnt.

FuPa Thüringen: Am Donnerstag steht das Nachholspiel gegen Eintracht Eisenberg auf dem Programm. Der direkte Tabellennachbar befindet sich trotz individueller Qualität im Kader aktuell in einer Ergebniskrise. Wie erwartest du den Gegner und wie stellst du deine Mannschaft darauf ein, um dieses Spiel zu gewinnen?

Peter Dauel: Eisenberg kam stark aus der Winterpause und hat in letzter Zeit die ein oder andere nicht so gut Halbzeit gespielt. Am Ende ist das in einem Derby aber völlig nebensächlich und beide Mannschaften werden alles dafür tun, um das Spiel zu gewinnen. Wir werden ja auf Kunstrasen spielen müssen, weshalb ich von einem kampfbetonten Spiel ausgehe. Wir müssen also handlungsschnell sein und benötigen auch das nötige Spielglück. Wir sind auf jeden Fall bereit und haben Bock auf das Spiel.