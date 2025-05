Das macht Ex-Profi Matthias Hagner bei 1899 Hoffenheim

Hoffenheim/Gießen. Am Dienstag um 9.15 Uhr erwischt man Matthias Hagner bereits an seinem Arbeitsplatz in Zuzenhausen. Zuzenhausen ist – von Norden kommend – einer der drei Standorte der TSG Hoffenheim, die man noch mit Sinsheim und – eben – Hoffenheim in Verbindung bringt. In Zuzenhausen ist das Trainingsgelände der TSG, sowohl für die Bundesliga-Profis als auch die (noch) in der Regionalliga angesiedelte U23, die als Meister und Aufsteiger in die 3. Liga an diesem Samstag um 14 Uhr den FC Gießen empfängt.