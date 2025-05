"Das macht eine erfolgreiche Mannschaft aus" Bovender SV gewinnt Derby

Das Spiel vom vergangenen Wochenende griff Yannick Broscheit, Trainer der Gäste auch nochmal auf: "Ich hatte meine Mannschaft nach dem Helmstedt-Spiel angezählt, dass wir uns so nicht verkaufen wollen, sodass der Tenor der Mannschaft hieß: "Wir werden im Derby eine Reaktion zeigen." Dass die Reaktion so bärenstark sein würde, hätte wohl niemand gedacht."

Im ersten Durchgang konnten die Gäste bereits nach zehn Minuten durch Andi Morina in Front gehen, der einen schönen Diagonalball verwertete. Nach gut 30 Minuten legte Benjamin Greib dann das zweite Tor nach. Dennoch war Yannick Broscheit mit dem ersten Durchgang nicht ganz zufrieden: "Im ersten Durchgang fehlte uns ein bisschen die Aggressivität und Griffigkeit gegen den Ball." So kassierte man auch in der 39. Minute das 1:2 durch Steen Zimmermann. Die SVG probierte immer wieder durch Chipbälle die aufgerückten Außenverteidiger zu suchen oder lange Bälle auf die Stürmer zu spielen, sodass Bovenden in der Halbzeit taktisch etwas umstellen musste. "In der zweiten Halbzeit gingen dann fast alle zweiten Bälle an uns." sah Broscheit.

Heft in die Hand genommen

Die Gäste übernahmen nach dem Seitenwechsel das Spiel dann komplett. "Wir zeigten gutes Kombinationsspiel, die richtige Zweikampfhärte und eine tolle Laufbereitschaft. Wir fordern in jedem Training höchste Intensität und können stolz sein, dass jeder für jeden gelaufen ist und gekämpft hat. Das macht eine erfolgreiche Mannschaft aus." so Yannick Broscheit.

Mit der verbesserten Leistung wurde das Ergebnis auch immer höher. Dennis Falinski erzielte das dritte Tor und in der absoluten Schlussphase stachen noch die beiden Joker Navid Atashfaraz und Vadim Wiedenmeier zu, sodass man nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel nun ein 5:1 folgen ließ.

Tabellarisch rutschte die SVG auf Rang sieben ab, während die Gäste auf Platz fünf bleiben, einen Punkt hinter den Freien Turnern. "Auch wenn viele immer sagen, es geht in der Phase der Saison um nichts mehr wenn man gesichert ist, haben wir Ziele ausgesprochen, die wir erreichen wollen. Es geht nicht darum nur auf diese Saison zu schauen, es ist ein Entwicklungsprozess, den wir auch in der Phase der Saison im Hinblick auf die kommende Saison nutzen wollen. Deshalb gilt: Wir gehen jedes Spiel mit dem Willen und der Einstellung an, uns zu entwickeln und im besten Fall erfolgreich zu sein!" so Broscheit resümierend.

Direkt am Wochenende geht es für beide Teams weiter. Sie SVG trifft auf den nächsten Tabellennachbarn mit Vahdet Braunschweig, während der Bovender SV auf Union Salzgitter trifft.