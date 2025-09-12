Das macht den FC Burgsolms zum Seriensieger der Gruppenliga

Wetzlar. Im weitesten Sinne bedeutet sein aus dem Altgriechischen abgeleiteter Vorname „der Meister“. So weit ist Cyril Brückel mit dem FC Burgsolms in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg zwar noch lange nicht. Aber der 26-jährige Mittelfeldspieler und seine Teamkollegen machten in den vergangenen Wochen die „Grottenrunde“ 2024/2025, die im Abstieg aus der Verbandsliga Mitte mündete, ein wenig vergessen. „Erwartet haben wir das nicht, aber es ist schön, dass es gerade so gut läuft“, freut sich Brückel über die zuletzt sechs Punktspiel-Erfolge in Serie und Tabellenplatz drei.