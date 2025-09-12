 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligavorschau
Hat zur Erfolgsserie seines FC Burgsolms in der Fußball-Gruppenliga einiges zu erzählen: Cyril Brückel. © Jenniver Röczey

Das macht den FC Burgsolms zum Seriensieger der Gruppenliga

Teaser GL GI/MR: +++ Die Mannschaft von Trainer Daniel Schäfer ist nach einer Niederlage zum Start aktuell in der Fußball-Gruppenliga nicht zu stoppen. Wir stellen einen der Erfolgsgaranten näher vor +++

Wetzlar. Im weitesten Sinne bedeutet sein aus dem Altgriechischen abgeleiteter Vorname „der Meister“. So weit ist Cyril Brückel mit dem FC Burgsolms in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg zwar noch lange nicht. Aber der 26-jährige Mittelfeldspieler und seine Teamkollegen machten in den vergangenen Wochen die „Grottenrunde“ 2024/2025, die im Abstieg aus der Verbandsliga Mitte mündete, ein wenig vergessen. „Erwartet haben wir das nicht, aber es ist schön, dass es gerade so gut läuft“, freut sich Brückel über die zuletzt sechs Punktspiel-Erfolge in Serie und Tabellenplatz drei.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

