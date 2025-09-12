Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Das macht den FC Burgsolms zum Seriensieger der Gruppenliga
Teaser GL GI/MR: +++ Die Mannschaft von Trainer Daniel Schäfer ist nach einer Niederlage zum Start aktuell in der Fußball-Gruppenliga nicht zu stoppen. Wir stellen einen der Erfolgsgaranten näher vor +++
Wetzlar. Im weitesten Sinne bedeutet sein aus dem Altgriechischen abgeleiteter Vorname „der Meister“. So weit ist Cyril Brückel mit dem FC Burgsolms in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg zwar noch lange nicht. Aber der 26-jährige Mittelfeldspieler und seine Teamkollegen machten in den vergangenen Wochen die „Grottenrunde“ 2024/2025, die im Abstieg aus der Verbandsliga Mitte mündete, ein wenig vergessen. „Erwartet haben wir das nicht, aber es ist schön, dass es gerade so gut läuft“, freut sich Brückel über die zuletzt sechs Punktspiel-Erfolge in Serie und Tabellenplatz drei.