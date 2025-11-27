"Das macht das Team so stark": Wie Solingen-Wald die Liga dominiert

In der vergangenen Saison hat sich die 1. Spvg. Solingen-Wald 03 in der Relegation zur Landesliga gegen den VfL Tönisberg und die SpVgg Sterkrade durchgesetzt. Jetzt rangieren die Klingenstädter auf Tabellenplatz eins in der Landesliga – viel zur Herbstmeisterschaft fehlt nicht mehr. Trainer Daniele Varveri spricht mit FuPa Niederrhein über die Erfolgsfaktoren, die Ziele für die Saison und das kommende Spiel gegen die ASV Einigkeit Süchteln.

Die Solinger galten seit dem Wiederaufstieg in die Bezirksliga in der Saison 2019/20 Jahr für Jahr als heißer Kandidat, sich das Landesliga-Ticket zu sichern. In der vergangenen Saison hat es dann zwar nicht direkt über die Meisterschaft geklappt, dafür aber über die Relegationsgruppe, in der sie beide Konkurrenten besiegten und so den Aufstieg perfekt machten. Jetzt steht die Mannschaft von Varveri an der Tabellenspitze – lediglich drei Punktverluste stehen aus den ersten 13 Spielen zu Buche.

Der Coach, der das Ruder zur Aufstiegssaison im Sommer 2024 übernommen hat, erklärt, was seine Mannschaft in diesem Jahr so stark macht: „Die Mannschaft ist in den letzten Monaten eng zusammengewachsen – natürlich auch bedingt durch den guten Lauf, den wir aktuell haben. Die Jungs sind eine Einheit und die Qualität in der Mannschaft ist sehr gut. Das macht das Team so stark“, lobt der 43-Jährige.

Das absolute Steckenpferd des Teams, das sie auch von anderen Mannschaften abhebt, ist die Offensive. 37 erzielte Tore bedeuten den Spitzenwert der Liga. Ein Sommerzugang trägt einen großen Teil dazu bei: Enes Topal. Topal hat bereits bei großen Klubs wie Rot-Weiß Oberhausen oder dem Wuppertaler SV gespielt und bringt Regionalliga- sowie Oberliga-Erfahrung mit an die Bernd-Kurzrock-Sportanlage – ein echtes Geschenk für jeden Trainer.

„Seine sportlichen Qualitäten sind unbestritten“, schwärmt Varveri und fügt hinzu: „Abgesehen davon ist er ein Spieler mit einem sehr guten Riecher, der eine gewisse Anzahl an Toren garantiert. Man muss auch sagen, dass er eine Vorbildfunktion für die Jungs einnimmt, er ist sich für keinen Einsatz zu schade.“ Nach neun Einsätzen steht der Top-Stürmer bei zwölf Toren und zwei Assists, das macht ihn zum gefährlichsten Angreifer der Liga.

So ein übermäßiger Erfolg als Aufsteiger wirft natürlich die Frage auf, in welche Richtung es jetzt gehen soll. Der normale Neuankömmling in einer höheren Liga würde sich vermutlich zunächst den Klassenerhalt als Ziel setzen, der dürfte den Solingern allerdings bereits sicher sein. Varveri denkt jedoch noch gar nicht ans Ende der Saison: „So eine Saison muss man in kleinere Abschnitte teilen. Aktuell läuft es für uns, aber man weiß nicht, wie es in ein paar Monaten aussieht“, erklärt er und führt ein kurzfristiges Ziel an: „Aktuell setzen wir uns kein Ziel für das Saisonende. Es gibt nur kurzfristige Ziele: die Herbstmeisterschaft, zu der uns nicht mehr viel fehlt.“

"Wir haben größten Respekt"

Am kommenden Sonntag (30. November, 15.30 Uhr) ist der ASV Süchteln beim Spitzenreiter zu Gast. Für den Mann an der Solinger Seitenlinie ist das keine leichte Aufgabe, denn er sieht die überragende Entwicklung, die in Süchteln gemacht wurde: „Der ASV Süchteln ist ein Vorzeigeclub, was die Jugendarbeit angeht. Sie integrieren junge Spieler und sind mittlerweile zu einem absoluten Aufstiegskandidaten geworden“, warnt der Italiener.

Aber nicht nur die Entwicklung, sondern auch die Spielweise des ASV könnte ein Problem für seine Mannschaft werden: „Sie sind eine eingespielte, disziplinierte Mannschaft mit einer klaren Grundidee und vor allem sehr, sehr zielstrebig im Umschaltspiel. Wir haben größten Respekt vor Süchteln.“

Gegen den Viertplatzierten wird Varveri auf vier Spieler verzichten müssen: Max Schreckenberg (Fußverletzung), Noah Salau (Muskelfaserriss), Giovanni Spinella (langzeitverletzt) sowie Dylan Oberlies, der im vergangenen Ligaspiel gegen den FC Kosova seine fünfte gelbe Karte gesehen hat.