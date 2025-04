Das Löwenherz von Lorant schlägt nicht mehr: „Eine prägende Persönlichkeit, eine echte Legende“

Zuletzt hat er nur noch seinen spanischen Mischling angebellt. Jackson, sein eigenwilliges Hündchen, bester Freund von Werner Lorant in Waging am See, seinem Altersruhesitz. Ende 2023, beim letzten Geburtstagsbesuch unserer Zeitung, sagte der Kulttrainer: „Mir fehlt nichts. Solange ich täglich mit dem Hund gehen kann, ist alles in Ordnung.“ Und überhaupt: „75 – ist doch kein Alter“, brummte er und lächelte zufrieden.

Eineinhalb Jahre später ist Lorant tot. Gestorben am Ostersonntag in einem Krankenhaus in Wasserburg am Inn. Lorant hatte sanft gewirkt, als er an seinem 75. Ehrentag eine kleine Feierrunde empfing. Altersmilde hätte man gedacht. Erika Feierabend, eine seiner Schwestern, verriet schon damals die bittere Wahrheit: Demenz, allerdings noch in moderater Form. Für den Mittagsfrühschoppen im Eichenhof hat die Energie gereicht, auch noch für ein paar typische Lorant-Sprüche, wenn es um sein früheres Leben als Erfolgstrainer ging. Dass es dann so schnell mit ihm zu Ende ging – das schmerzt auch die, die ihn nur aus der Ferne erlebten.