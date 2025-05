Das Licht spielt nicht mit: Verbandsliga-Duell wird abgebrochen

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gäste aus dem Norden von Magdeburg in Führung. Nachdem Steven Niesel einen Elfmeter für den BSV verschossen hatte (13.), sorgten Luis Fröhlich (44.) und Lukas Magnus (45.+2) mit einem Doppelschlag für die Führung zur Pause. Allerdings zeigten sich schon dort die technischen Probleme: Das Flutlicht war ausgegangen - und es ging in der Folge nicht mehr an. Schon vor der Partie hatten die Verantwortlichen der Gastgeber von einem Stromausfall berichtet.

Dennoch ging das Geschehen nach dem Seitenwechsel zunächst auch ohne Licht weiter, auf dem Platz wurde es immer dunkler und dunkler. In der 69. Minute sorgte Palle Jespersen für die Entscheidung, doch zu Ende geführt wurde die Partie in der Folge nicht. Fünf Minuten vor dem regulären Ende wurde die Begegnung zunächst durch das Schiedsrichter-Trio unterbrochen - und weil das Licht auch trotz halbstündiger Unterbrechung nicht wieder an ging, wurde die Partie schließlich abgebrochen. Nun wird die Wertung dieser Partie eine Aufgabe für das Sportgericht.