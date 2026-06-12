Das letzte Verbandsliga-Ticket Relegation zur Verbandsliga +++ Finale zwischen Eppelheim und Östringen in Bammental von red. · Heute, 11:57 Uhr · 0 Leser

Die Eppelheimer (schwarz) bestreiten das Relegationsfinale gegen Östringen mit reichlich Rückenwind. – Foto: Alex Tiedl

Am Samstag ab 14 Uhr steigt das große Finale. Spielort ist das Sportgelände des FC Bammental und das geht es um nichts weniger als den Aufstieg in die Verbandsliga Nordbaden. Gegenüber stehen sich die beiden Vizemeister aus der Landesliga Rhein-Neckar, der ASV Eppelheim, sowie aus der Landesliga Mittelbaden, der FC Östringen.

Einen Favoriten auszumachen, ist nahezu unmöglich. Beide Teams haben eine starke Runde gespielt, wobei die Östringer gefühlt seit mehreren Jahren immer wieder knapp dran waren am Verbandsliga-Aufstieg. Jetzt fehlt ihnen nur noch ein Sieg dazu. Eppelheim erlebt dagegen eine traumhaft starke Runde nach einem Umbruch im vergangenen Sommer. Anfang der Rückrunde hat jedoch nichts auf die Saisonverlängerung hingedeutet, doch dann hat die Elf von Cheftrainer Marcus Schmid eine unnachahmliche Siegesserie hingelegt und ist auf den letzten Drücker Vizemeister geworden.

Im jeweiligen Halbfinale mussten beide "nachsitzen". Nach 90 Minuten war nichts entschieden, doch dann wurden die Östringer, wie auch die Eppelheimer, ihrer leichten Favoritenrolle gerecht. Der FC machte gegen den Odenwald-Vizemeister TSV Tauberbischofsheim in der Verlängerung mit 4:1 alles klar, der ASV benötigte das folgende Elfmeterschießen. Dort bewiesen die Eppelheimer starke Nerven und machten auf die dramatischste aller Möglichkeiten den Finaleinzug perfekt. Eine Verlängerung, oder gar ein Elfmeterschießen am Samstag in Bammental, wäre alles andere als eine Überraschung. Es wird ein 50:50-Spiel vor einer wahrscheinlich sehr großen Zuschauerkulisse.

Der FC Östringen (blau) befindet sich kurz vor dem großen Ziel Verbandsliga-Aufstieg. – Foto: Y. Le Madon