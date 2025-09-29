„Das letzte Tor war wie eine Erlösung“

Der SV Rotenberg zeigt sich weiter verbessert und fährt den zweiten Saisonsieg ein, womit man jetzt drei Spiele in Folge ungeschlagen ist. Vor heimischem Publikum bezwang die Mannschaft den SSV Nörten-Hardenberg mit 5:3 und sammelte drei wichtige Punkte.

Die Gastgeber erwischten nach anfänglicher Unsicherheit eine super erste Halbzeit. Pascal Schiller sorgte mit einem Hattrick (8., 29., 38.) schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Luca Schulze auf 4:0 (48.).

Doch dann kippte die Partie. Mit dem Anschluss durch Tobias Lubowski (68.) drehte Nörten auf. Binnen weniger Minuten verkürzten zudem Melvin Zimmermann (71.) und Nils Hillemann (86.) auf 3:4. Erst der Treffer von Andre Diederich (87.) brachte Rotenberg endgültig auf die Siegerstraße.

Co-Trainer Pascal Bigalke beschrieb den Spielverlauf so: „Am Anfang der Partie hat man uns den Respekt vor dem Gegner deutlich angemerkt, nach 10 Minuten hätte es auch schon 2:0 für Nörten stehen können. Dann haben wir mit unserer ersten Chance das 1:0 gemacht und ab da hatten wir bis zur 60. Spielminute das Spiel komplett im Griff.“

Nach dem ersten Gegentor sei die Sicherheit allerdings verloren gegangen: „Mit dem ersten Gegentor haben wir dann aber komplett den Faden verloren, Nörten war ab dem Zeitpunkt uns komplett überlegen und hat uns tief in unsere Hälfte gedrückt. Das letzte Tor war dann wie eine Erlösung.“

Sein Fazit: „Am Ende war es ein verdienter Sieg, aber man hat wieder gesehen, dass man niemals einen Gang zurückschalten darf und schon gar nicht gegen so eine top Mannschaft.“

Mit dem Erfolg verbessert sich der SV Rotenberg auf acht Punkte und verschafft sich etwas Luft im Tabellenkeller. Der SSV Nörten-Hardenberg verpasst den Anschluss an die Spitzengruppe und bleibt bei 13 Zählern.