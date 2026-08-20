Das letzte Ticket: TuS Fleestedt steht im Kreispokal-Halbfinale

Der TSV Auetal legt den perfekten Saisonstart hin! Die Toppenstedter mussten dafür aber eine knifflige Aufgabe erledigen, weil der Buchholzer FC II seinen Gästen ordentlich Paroli bot. Auetal legte zwar durch Ben Brandt vor (4.), doch René Teschner (10.) und Patrick Schmidt (20.) drehten die Begegnung. Der TSV schlug zu den günstigen Zeitpunkten durch Kay Martens (43.) und Dreierpacker Brandt vor und nach der Pause zu (51., 64.). Nachdem der BFC durch ein Eigentor von Leon Ahrens erneut Tuchfühlung aufnahm (71.), sorgte Eric Gasasira für die Entscheidung (83.).

Der TuS Fleestedt bekam den Ballbesitz überlassen und belohnte sich für den Aufwand durch die Führung von Tristan Hruby (27.). Nachdem Maschen vor der Pause am Ausgleich feilte, schlug Fleestedt nach dem Seitenwechsel entscheidend zu. Mit einem Dreifachschlag von Toni Carstens (50.), Fynn Jarne Sandgaard (52.) und Niklas Dyballa (56.) war die Begegnung in sechs Minuten entschieden. Der TuS folgt damit dem TSV Auetal, dem FC Rosengarten und dem MTV Ramelsloh ins Kreispokal-Halbfinale.

TuS-Cheftrainer Lennart Gögel über die Vereinskanäle: "Mit viel Ballbesitz und Konzentration starten wir in die Partie - zunächst fehlt uns jedoch häufig die Genauigkeit im letzten Pass. Weil wir einen Ball nicht aufgeben, erzielen wir Mitte erste Halbzeit die verdiente Führung. Wenige Minuten vor der Pause wird Maschen nach Wechsel und taktischer Umsetzung stärker und wir müssen zwei gefährliche Angriffe überstehen. In der Halbzeit wollten wir einerseits darauf reagieren und andererseits unsere eigene Stärke noch besser auf das Feld bringen. Was dann, insbesondere in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs passiert, ist nahe der Perfektion. Viel Wille und Lauffreude mit und gegen den Ball. Folgerichtig können wir innerhalb weniger Minuten auf 4:0 davonziehen. Bis zum Ende der Partie lassen wir noch einige gute Gelegenheiten ungenutzt, aber stehen gleichzeitig defensiv sicher, sodass der Einzug ins Pokalhalbfinale nicht mehr gefährdet war."