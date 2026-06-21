Das letzte Spiel in der 3. Liga von Samet Kilic · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser

An einem heissen Sonntagmorgen reiste SC Winterthur United zur Sportanlage BXA, um das letzte Spiel dieser Saison gegen den FC Bassersdorf 2 zu bestreiten. Der Abstieg war bereits besiegelt. Eine letzte Chance, mit Stolz aufzutreten. Und ein ganz besonderes Spiel: Es war das letzte Spiel von Trainer Samet Kilic auf der Bank von Winti-United. Von Beginn an war das Spiel ausgeglichen, wobei FC Bassersdorf 2 etwas gefährlicher war und mit tiefen Pässen immer wieder Druck machte. Torhüter Jannik zeigte früh seine Klasse und parierte mehrere gute Chancen. Bereits in der 13. Minute hätten die Heimteam in Führung gehen können, doch ein Penalty wurde verschossen. Eine grosse Chance verpasst. Doch in der 18. Minute fiel dann das 1:0. Die Abwehr von Winti-United passte einen Moment nicht auf, und der Gegner nutzte das eiskalt aus. Danach übernahm FC Bassersdorf 2 mehr und mehr die Kontrolle. Winti-United lief hinterher, leistete sich zu viele Stellungsfehler und war nicht konzentriert genug. In der 20. Minute fiel das 2:0, in der 41. Minute das 3:0. Mit einem deutlichen Rückstand ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Winti-United ein anderes Gesicht. Das Team spielte kämpferischer und präsenter. Trotzdem konnte FC Bassersdorf das 4:0 in der 61. Minute erzielen. Aber in der 68. Minute wurde Winti-United belohnt. Andy bekam den Ball ausserhalb des Strafraums, nahm ihn wunderschön an und schoss ihn mit Wucht ins Netz. Tor zum 4:1! Die Freude war gross. Winti-United drückte weiter. In der 78. Minute schoss Andy aufs Tor, der Torwart lenkte den Ball ab und Jaro stand goldrichtig und schob den Abpraller ins leere Tor. 4:2! In der 89. Minute auf der linken Seite wurde ein Jaro gefoult – Penalty! Andy trat an, schoss sicher ins Netz. 4:3. Plötzlich war das Spiel wieder offen. Winti-United kämpfte bis zur letzten Sekunde, doch es reichte nicht mehr. Dann kam der nächste Rückschlag. FC Bassersdorf 2 spielte einen langen Ball auf den Stürmer, der alleine auf Torwart zulief und den Ball über ihn hinweglupfte. 5:3. Somit endet das Spiel auch 5:3. Nach dem Schlusspfiff war es ein Moment voller Gefühle. Trainer Samet Kilic verabschiedete sich nach dem Spiel vom Team und trat von seinem Amt zurück. Ein bewegender Abschluss einer langen, schwierigen Saison.