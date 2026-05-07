"Das letzte Heimspiel soll ein besonderer Fußballtag werden"

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Die vergangenen Tage waren und sind auch nach wie vor für uns alle nur schwer in Worte zu fassen. Was die Mannschaft in dieser Saison geleistet hat, verdient größten Respekt. In Mainz hat man noch einmal gesehen, was dieses Team auszeichnet: enorme Geschlossenheit, absolute Bereitschaft füreinander da zu sein sowie ein unglaublicher Wille. Natürlich war das 0:0 am Ende kein spektakuläres Ergebnis, aber manchmal erzählen genau solche Spiele die größten Geschichten. Wir haben dort gemeinsam etwas erreicht, was uns vor Monaten viele vielleicht nicht zugetraut hätten – die Meisterschaft verbunden mit dem direkten Durchmarsch und dem Aufstieg in die 3. Liga. Das ist ein Erfolg, auf den der gesamte Verein, unsere Fans, unsere Partner und die ganze Region stolz sein können. Gerade in solchen Momenten wird einem bewusst, wie viel Arbeit, Leidenschaft und auch Entbehrung hinter so einer Saison stecken. Die Jungs haben Woche für Woche alles investiert, Rückschläge angenommen und sich nie von unserem Weg abbringen lassen. Trotz aller Emotionen wollen wir die Runde jetzt auch mit der Haltung beenden, die uns die ganze Saison ausgezeichnet hat. Das letzte Heimspiel gegen die SG Barockstadt soll noch einmal ein besonderer Fußballtag in unserem Wohnzimmer werden – mit Intensität, mit Leidenschaft und vor allem mit dem Bewusstsein, dass wir gemeinsam etwas Außergewöhnliches geschaffen haben. Danach wollen wir diesen Erfolg mit unseren Fans feiern, denn diese Meisterschaft gehört nicht nur der Mannschaft, dem Trainer- oder Funktionsteam, sondern dem gesamten Verein und allen Menschen, die unseren Dorfklub im Herzen tragen.“

Die Personalsituation:

Nach jetzigem Stand hat Cheftrainer Pascal Reinhardt am kommenden Samstag zuhause gegen die SG Barockstadt den kompletten Kader zur Verfügung.

Der Gegner:

Mit aktuell 46 Punkten aus den bisherigen 32 Saisonspielen belegt die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz momentan den 10. Tabellenplatz in der Regionalliga Südwest und damit gleichzeitig hinter Meister SG Sonnenhof Großaspach und Vizemeister SGV Freiberg Fußball den dritten Platz in der Rückrundentabelle. Dabei holte das Team von Coach Daniyel Cimen zuletzt sieben Punkte aus den vergangenen fünf Partien und musste sich lediglich beim SV Sandhausen (0:1) sowie am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen Freiberg (0:2) jeweils geschlagen geben.

Das Hinspiel zwischen den beiden Sportgemeinschaften im November vergangenen Jahres endete mit einem 2:1-Auswärtssieg zugunsten der Aspacher, bei welchem Michael Kleinschrodt den Dorfklub per Doppelpack auf die Siegerstraße führte. Und auch der direkte Vergleich geht somit an die SG, da das Hinspiel bislang das einzige Aufeinandertreffen beider Clubs war. Geleitet wird die Partie am Samstag von Schiedsrichter Fabian und seinen beiden Assistenten Jonas Becker und Marc Heiker.

Rund um die Partie:

Die Besucher dürfen sich schon jetzt auf einen hochemotionalen Tag und ein mit vielen Highlights gespicktes Rahmenprogramm freuen. Als Dank für die tolle Unterstützung über die gesamte Saison hinweg erhält jeder Besucher im Heimbereich am Einlass zur Aufstiegsparty im Anschluss an die Partie Getränkegutscheine. Diese können ab 16:30 Uhr auf dem Vorplatz der Arena wahlweise für Bier oder Apfelschorle eingelöst werden. Zusätzlich wird ein Gutschein für einen „Dorfklub-LK-Weck“ ausgegeben, der ebenfalls ab 16:30 Uhr einlösbar ist. Ergänzend dazu erhält jeder Fan im Heimbereich einen Dorfklub-Autoaufkleber.

Tickets sind weiterhin im Online-Shop sowie am Spieltag an den Tageskassen erhältlich. Die Arena-Öffnung erfolgt bereits um 12:30 Uhr.

Am Merchandise-Stand sind die limitierten und heißbegehrten Aufstiegsshirts zum Preis von 20 Euro erhältlich. Darüber hinaus stehen tolle Angebote im SG-Meister-Sale bereit. Bei jedem Einkauf ab 20 Euro am Merch-Stand erhalten die Besucher zusätzlich ein Erinnerungsshirt an das DFB-Pokal-Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen kostenfrei dazu.

Direkt im Anschluss an die Partie findet auf dem Spielfeld der WIRmachenDRUCK Arena die offizielle Meisterehrung durch die Regionalliga Südwest statt, ehe danach die große Meisterparty auf dem Vorplatz der Arena startet, bei dem sich die Mannschaft zunächst auf dem Balkon präsentiert und sich dann unter die Fans mischen wird, um gemeinsam zu feiern.

Für beste Stimmung sorgt Entertainer und DJ Thommy.