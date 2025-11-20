Das letzte Heimspiel hat es in sich: VfB Hallbergmoos empfängt 1860 Rosenheim zum Verfolgerduell

Mit 1860 Rosenheim gastiert nun der Tabellenzweite in Hallbergmoos. Ein wichtiges Match – auch, was den direkten Vergleich betrifft.

Hallbergmoos – In zehn Tagen verabschieden sich die Hallbergmooser Landesliga-Kicker in die Winterpause. Davor bestreitet der VfB aber noch sein letztes Heimspiel 2025 – und zwar gegen den aktuellen Tabellenzweiten TSV 1860 Rosenheim (Freitag, 19 Uhr, Stadion am Airport). Hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, die wohl auch im neuen Jahr noch heiße Kandidaten für den Aufstieg sein werden.

Acht Teams gehören inzwischen zur Spitzengruppe

Vor dem Aufeinandertreffen trennt den Zweiten Rosenheim und den Sechsten Hallbergmoos nur ein Punkt. Die Spitzengruppe geht inzwischen bis Rang acht. Dem Hallbergmooser Trainer Andreas Giglberger ist es aktuell noch egal, auf welchem Platz seine Jungs stehen. Nur der Abstand nach vorne soll möglichst gering bleiben. Die Partie gegen Rosenheim schätzt er zwar als ein direktes Duell mit einem möglichen Konkurrenten im Saisonfinale ein, ein Endspiel sind die bevorstehenden 90 Minuten für Giglberger aber nicht.

Bei Punktgleichheit könnte am letzten Spieltag der direkte Vergleich eine Rolle spielen. Nach der 3:4-Niederlage im Hinspiel hat der VfB heute also die Möglichkeit, diesen zu seinen Gunsten zu entscheiden. Bei einem Sieg mit zwei Toren oder mehr hätten die Hallbergmoser den direkten Vergleich gewonnen. Man kann aber auch davon ausgehen, dass die Hausherren im Falle einer 2:1-Führung kurz vor Schluss keine wilden Dinge mehr tun werden.

Dritte Option für die Innenverteidigung

Vor dem Topspiel muss das Trainertrio der Hallbergmooser aber erst noch ein paar personelle Fragen beantworten. Beim 3:2-Sieg in Traunstein bekam in der Innenverteidigung Carl Opitz den Vorzug vor Spielertrainer Giglberger, der sich quasi selbst auf die Bank setzte. Weil Christian Wimmer nach abgesessener Rotsperre ebenfalls wieder wieder einsatzbereit ist, kann diesmal in der Innenverteidigung sogar aus drei Kandidaten gewählt werden.

Ein anderes Luxusproblem ist der Status von Simon Werner, der nach seiner Verletzungspause im offensiven Mittelfeld längst wieder Startelf-Potenzial hat. Hinzu kommt sein Siegtor in der 97. Minute in Traunstein, das er per Kopf am kurzen Pfosten erzielt hat. Darüber scherzte Giglberger, „dass das eine Qualität ist, von der wir bislang nichts wussten“.

15 verschiedene Torschützen im Kader

Die Klasse in der Breite des VfB lässt sich von Statistik-Fan Andreas Giglberger auch belegen: So hat Hallbergmoos heuer 15 verschiedene Torschützen. Rechnet man die Assists dazu, verfügen Giglberger und Co. über 17 Kicker, die an Toren beteiligt waren. Außerdem fielen in bislang 20 Spielen 19 Standard-Treffer. Alles Werte, die absolut Spitze in der Landesliga Südost sind.