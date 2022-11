Das letzte Heimspiel - ein Derby gegen Rappi Promotion League: Brühl - Rapperswil-Jona

Zum letzten Heimspiel vor dem Winter empfängt der SC Brühl am Samstag den FC Rapperswil-Jona. Der SCB steht unter Erfolgszwang, konnte er doch seit neun Spielen nicht mehr gewinnen.

Ein Kantonsderby steht an gegen Rapperswil-Jona. Die St. Galler vom Zürichsee wollen in die Challenge League aufsteigen, mindestens hiess es so anfangs dieser Saison.

Entsprechend leistet sich der Club denn auch ein Team, das laut transfermarkt.ch den höchsten Marktwert in der Promotion League hat. Mit zehn Punkten Abstand zum Spitzenreiter und dem aktuell achten Rang ist Rappi zurzeit aber doch noch einiges entfernt von den eigenen Ansprüchen.

Allerdings ist auch Brühl mittlerweile weit entfernt von seinen Ansprüchen. Nach einem steilen Einstieg in die Saison mit 13 Punkten aus sechs Spielen, waren auch hier die Erwartungen gestiegen.

Was danach folgte ist aber ein Déjà-vu der letzten Saison: Seit dem 10. September und somit seit neun Spielen konnte Brühl nicht mehr gewinnen, holte magere drei Punkte aus drei Unentschieden.