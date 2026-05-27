Das letzte Heimspiel der Saison: 4 Spieler verlassen Landesligist

– Foto: Jani Pless

Nein, vermutlich wird diese Saison kein Happy End mehr parat haben für den Fußball-Landesligisten TSGV Waldstetten. Dennoch ist man natürlich gewillt, nach einer wirklich guten Saison das Maximum herauszuholen, mindestens also in den Top-Vier zu landen. Dafür bedarf es weiterhin Punkte. Zu Gast an diesem Samstag (15.30 Uhr) ist der VfL Sindelfingen, für den es ebenfalls nur noch um eine entsprechende Platzierung geht.

Waldstettens Trainer Patrick Krätschmer ist aktuell nicht zu beneiden, denn je länger die Saison andauert, desto weniger Akteure hat er derzeit zur Verfügung. Zuletzt, beim 3:2-Erfolg beim GSV Maichingen, musste Krätschmer in die Trickkiste greifen. Dass U-23-Spieler regelmäßig in der Landesliga zum Einsatz kommen, das ist in Waldstetten mittlerweile keine Besonderheit mehr. Am vergangenen Wochenende kehrte Beytullah Cinar zurück, längst im Fußballer-Ruhestand, der auch noch eine halbe Stunde zum Einsatz kam. Dazu holte Krätschmer Erin Zejnulahi aus einer Verletzung heraus, der sich bereit erklärte, noch ein paar Minuten zum Ende der Saison hin für den TSGV zu absolvieren.

Aktuell ist es mehr ein Schleppen über die Ziellinie, dessen ist man sich bewusst beim TSGV. Umso bemerkenswerter der Kraftakt in Maichingen, der mit einem späten 3:2-Erfolg belohnt wurde, nachdem man bereits 0:2 zurücklag. 50 Punkte hat der TSGV gesammelt, sechs weitere sind noch in der Verlosung.