Zuletzt musste Gutweiler eine bittere 1:2-Niederlage gegen den VfL Trier hinnehmen. – Foto: Maxime Tapprich

Das letzte große Ziel des SV Gutweiler Kreisliga A 7: Der SV Gutweiler geht ab der kommenden Saison neue Wege. Die Fußball-Ehe mit der SG Ruwertal ist inzwischen fix. Wie es mit Trainer Andreas Wagner weitergeht. Verlinkte Inhalte Kreisliga A St. 7 SG Niederkell Gutweiler Andreas Wagner

Die Zeit der Eigenständigkeit ist beim SV Gutweiler ab 1. Juli zumindest vorläufig vorbei: Ab dann greift die mittlerweile besiegelte Spielgemeinschaft mit der SG Ruwertal (TV berichtete bereits). Drei Seniorenteams sollen dann an den Start gehen: eines in der Bezirksliga, eines in der Kreisliga C und eine weitere Mannschaft, deren Zugehörigkeit noch nicht geklärt ist. Zwei Spieltage vor Schluss rangiert Gutweiler auf dem vorletzten Tabellenplatz in der Kreisliga A7 (20 Punkte, fünf Zähler Rückstand auf das rettende Ufer).

Die jüngste 1:2-Niederlage gegen den VfL Trier kam offenbar sehr unglücklich zustande. „Wir haben kurios das 0:1 kassiert und Finn Greif, der bis dato alle Elfmeter verwandelt hatte, traf diesmal nicht. Das war vielleicht auch der Nervosität in einem solch wichtigen Spiel geschuldet. Chancen hatten wir genug, doch wir waren im Abschluss zu ungenau und unkonzentriert. VfL-Keeper Maurice Mangerich hat seine Mannschaft mehrfach am Leben gehalten“, berichtet Trainer Andreas Wagner. Eines steht bereits fest: Der 59-Jährige, der den SVG im Vorjahr zum Aufstieg in die höchste Kreisklasse geführt hatte, wird auch in der neuen SG an Bord bleiben und die zweite Garnitur in der A- oder B-Klasse coachen „Nach positiven Gesprächen mit dem Sportlichen Leiter Max Tyrell will ich den gemeinsamen Weg mit der SG Ruwertal weitergehen und dort Trainer bleiben.“

Wagner lobt sein Team trotz der schwierigen Ausgangslage und nennt das letzte große Ziel des SV Gutweiler in seiner verbleibenden Zeit als eigenständig an den Start gehende Mannschaft: „Die Mannschaft zieht im Training super mit, die Motivation ist hoch. Alle wollen ihr Bestes geben, damit wir doch noch in der A-Klasse bleiben. Zudem sind ein paar Spieler dabei, die sich für die Bezirksligamannschaft der neuen SG empfehlen wollen.“ Die beiden abschließenden Partien bestreiten die Grün-Weißen bei der SG Niederkell (Anstoß am Sonntag in Mandern ist um 15 Uhr) und dann zu Hause gegen die SG Welschbillig. „Es bleibt verdammt eng. Man weiß bis zum letzten Spieltag nicht, was passiert“, weiß Wagner, der in der neuen Saison auf vier Spieler verzichten muss. Sein mitspielender Co-Trainer Martin Flesch sieht im Sommer Vaterfreuden entgegen und will für ein Jahr pausieren. Aurélien Vézard verschlägt es aus beruflichen Gründen nach Frankfurt und ist bereits vor dem VfL-Spiel verabschiedet worden. Christian Flesch, Bruder von Martin, hört nach der Saison auf, und Finn Greif zieht es zum Studium nach Wien.