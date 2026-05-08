Das letzte direkte Duell für den 1. FC Monheim

Der 1. FC Monheim will die 40 Punkte am Sonntag vollmachen. – Foto: Hubert Wilschrey

Am vergangenen Freitag endete die kleine Siegesserie des 1. FC Monheim im Kampf um den Klassenerhalt der Oberliga bei der Holzheimer SG mit einer 0:2-Niederlage. Trainer Dennis Ruess sprach im Nachgang von fehlender Energie und zu wenig Ehrgeiz an einigen Stellen. Mit ein paar Tagen Abstand schätzt er die Leistung wie folgt ein: „Es wäre vermeidbar gewesen, und auch dadurch haben wir eine Chance verpasst. Das sollte nicht passieren, passiert aber leider mal. Es ist dann nur immer blöd, wenn es zu solchen Zeitpunkten passiert.“

Das Vergangene zähle aber nicht mehr, wichtiger sei jetzt der Blick nach vorne. „Wir haben das Spiel am Freitag relativ schnell abgehakt und haben jetzt den vollen Blick auf das kommende Heimspiel gerichtet. Da wollen wir die volle Konzentration, die volle Energie und idealerweise auch die volle Leistungsfähigkeit reinlegen“, sagt Ruess zum Matchplan des FCM.

Damit bezieht sich Ruess auf den Abstiegskampf und die enge Tabellensituation in der Oberliga vier Spieltage vor Saisonende. So steht Monheim aktuell auf Rang zwölf mit 37 Punkten, vier Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz. Mit einem Sieg gegen Holzheim hätte sich der FCM auf Rang neun absetzen und mit 40 Punkten wohl vorzeitig aus dem Abstiegskampf verabschieden können.

Die kommenden Gäste der Adler Union Frintrop am Sonntag (15 Uhr) stehen aktuell auf Rang 14 in der Tabelle mit 35 Punkten, nur zwei Zähler hinter dem FCM. Für den ist es also erneut ein direktes Duell im Abstiegskampf. Frintrop reist zudem nach dem 4:2-Heimerfolg gegen den SC St. Tönis mit Rückenwind an. „Der Gegner hat jetzt zu Hause gegen St. Tönis ein Ausrufezeichen gesetzt. Das zeigt zum einen, wie ausgeglichen diese Liga ist, dass jeder jeden auch besiegen kann. Es zeigt aber auch, wie gefährlich der Gegner sein kann, wenn es ihm gelingt, vier Tore gegen St. Tönis zu schießen“, sagt Ruess.

So oft gegen die Krefelder zu treffen, die zu Saisonbeginn als Mitfavorit um den Aufstieg gehandelt wurden und der Einschätzung als aktueller Tabellenvierter auch gerecht wurden, schafften in dieser Saison nur Tabellenführer Ratingen (4:1), Biemenhorst zum Saisonauftakt (4:3) und Holzheim (4:2). Ruess weiß die Stärken der DJK Adler Union einzuschätzen und erklärt: „Wir erwarten auf jeden Fall einen Gegner, der hoch motiviert anreisen wird, der auch seine Chance im Abstiegskampf nutzen wollen wird und der sehr intensiv agieren wird – vor allem gegen den Ball. Frintrop ist sehr zweikampfstark, sehr robust und hat vor allem viel Höhe im Team.“

„40 Punkte reichen mit Blick auf die Konstellationen“

Für die Monheimer geht es jetzt darum, die drei Punkte einzusammeln, die zu seinem Saisonziel von 40 Zählern noch fehlen. „Du hast jetzt vier Spiele, davon drei Heimspiele – ich bleibe dabei: Ich glaube, 40 Punkte reichen mit Blick auf die anderen Konstellationen. Deshalb wollen wir weiterarbeiten“, sagt Ruess mit Blick auf Sonntag und darüber hinaus. Zum Saisonende hin wird es für die Monheimer nämlich nicht leichter: Gegen drei Vereine, die sich aktuell im Aufstiegskampf befinden, müssen die Rheinstädter noch ran, darunter Spitzenreiter Ratingen zum Saisonfinale und davor den Tabellendritten VfB 03 Hilden und den SC St. Tönis.

Am Sonntag will der FCM eine andere Seite zeigen als zuletzt in Holzheim: „Da müssen wir wach und präsent sein. Ich bleibe dabei: In jedem Spiel kann immer alles passieren. Das gilt für alle Mannschaften, aber auch für uns. Wir haben die Möglichkeit, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen“, sagt Ruess. Damit dies auch gelingt, will der FCM am Sonntag vor Heimpublikum vollen Einsatz zeigen.