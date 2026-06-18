Das letzte Bezirksliga-Ticket: „Es ist ein Do-Or-Die-Spiel“

– Foto: Andreas Hannig

Eine letzte Entscheidung, ein letzter zu vergebener Platz. Der SV Nienhagen fordert im Böhme-Sportpark in Schneverdingen-Heber die Eintracht Elbmarsch in der Relegation zur Bezirksliga Lüneburg 2. Die Duellanten sehen sich auf Augenhöhe, zumindest einen kleinen Vorteil hat aber der SVN.

Die Eintracht Elbmarsch zählt seit 2007 zum Bezirksliga-Inventar, zwischen 2012 und 2015 wagten die Deichkicker sogar einen Ausflug in die Landesliga. In den vergangenen Jahren wehrte sich EE immer wieder erfolgreich gegen den drohenden Abstieg, in der abgebrochenen Corona-Saison 2020 stand Elbmarsch zuletzt unter dem Strich. Dieses Mal bleibt die Relegation als letzter Strohhalm. „Wir sind von unserer Leistungsstärke überzeugt und haben zuletzt tolle Spiele gezeigt“, sagt Fußball-Obmann Tobias Wenck. „Die Jungs haben es sich verdient und richtig Bock – in den letzten Wochen hatten wir 22 Spieler auf dem Platz.“

Die Spiele gegen die Spitzenteams vom VfL Westercelle (1:2) und TSV Elstorf (2:4) wertete das Kellerkind mit Blick auf die Leistung als Schritt in die richtige Richtung, im Relegations-Halbfinale gelang gegen den MTV Luhdorf-Roydorf (4:1) der Turnaround. Das Duell mit dem SV Nienhagen als Gegner ist für den Anwärter auf den Klassenerhalt trotzdem vor allem ein Blindflug. „Wir konzentrieren uns auf uns selber“, betont Wenck. „Auf dem Niveau kann jeder jeden schlagen. Es ist ein Do-Or-Die-Spiel, in dem es mehr um den nötigen Biss als das Talent geht.“

Auf der anderen Seite möchte der SV Nienhagen nach neun Jahren in den Bezirk zurückkehren. Der SVN hat in der jüngeren Vergangenheit in seiner Nachwuchsausbildung professioneller und strukturierter ausgebildet. Davon trägt auch die Herrenabteilung nun Früchte. Nienhagen startete eher als Außenseiter in die Saison, marschierte nach einer starken Serie aber doch in die Entscheidungsspiele um einen Bezirksliga-Platz. „Die junge Mannschaft hat sich so stark entwickelt, sodass wir nach der Winterpause davon träumen durften“, sagt Trainer Jens Gebler. „Jetzt sind wir dabei und wollen uns nicht mehr aufhalten lassen – die ganze Mannschaft hat richtig Bock auf den Aufstieg.“

Der angekündigte Vorteil: Mit Blick auf die Gegnervorbereitung hat Nienhagen von den Celler Bezirksliga-Teams Videomaterial zur Verfügung gestellt bekommen. Grundsätzlich möchte aber auch der SVN nach seinem 4:1-Erfolg im ersten Entscheidungsspiel gegen Ciwan Walsrode den Fokus auf die eigene Performance legen. „Wir möchten uns auf unsere Stärken verlassen“, betont Gebler. „Das ist die defensive Arbeit gegen den Ball und dann das schnelle Spiel nach vorne.“ Zuletzt bewies der pfeilschnelle Angreifer Ole Eckart mit seinem Viererpack gegen Walsrode seine Qualitäten.