Das letzte Aufgebot des PSV kassiert bitteres 2:3 bei Phönix II

In Lübeck musste das Trainerteam des PSV um Dennis Buthmann und Nils Voss kurzfristig auf eine Vielzahl von gestandenen Oberligaspielern verzichten. Grady Zinkondo musste noch am Spieltag mit Magenbeschwerden absagen, Nico Mauras spürte beim Warmmachen eine Muskelverhärtung, und Abwehrchef Geart Latifi musste mit einem stark geschwollenen Sprunggelenk ebenso passen. Latifi stand zwar ebenso wie Mauras und Zinkondo auf dem Spielberichtsbogen, wäre aber nur im absoluten Notfall zum Einsatz gekommen. Einziger wirklich einsatzbereiter Auswechselspieler war somit Ersatztorhüter Adrian Weiß. Wäre eine Einwechselung von Weiß von Nöten gewesen, hätte Stammtorhüter Tilman Körtzinger als Feldspieler weiterspielen müssen.

Gäste mit vielen Umstellungen

Somit war der PSV wieder einmal zum Improvisieren gezwungen, und Spieler mussten aus der Not heraus Positionen besetzen, auf denen sie bisher noch nicht zum Einsatz gekommen waren. So spielten Til Küffner und Tim Möller Außenverteidiger, und Paul Eberhardt und Tim Jansa teilten sich die Sechserposition.

PSV mit starker erster Hälfte

Trotz der mehr als schwierigen Voraussetzungen spielten die Gäste aus Neumünster gegen die Lübecker eine überragende erste Hälfte und ließen keinen Torschuss der Mannschaft von Trainer Kevin Wölk zu.

Werner mit dem Führungstreffer

Aus einer sehr kompakten Abwehr wurden die Gäste im Umschaltspiel immer wieder gefährlich. So auch beim Führungstreffer durch Meiko Werner (32.) – der eigentlich in der Innenverteidigung spielte – der sich über Außen durchsetzt, dann in den Strafraum dribbelt und flach ins kurze Eck trifft.

Mit der Führung im Rücken wurde der PSV immer sicherer und vergab weitere gute Chancen, nachzulegen. So verpassten nacheinander Ben-Luca Nohns und Jesper Tiedemann eine scharfe Hereingabe von Ahmad Bello, und Tim Möller zielte neben das Tor.

Tiedemann legt kurz vor der Pause nach

Doch den Gästen gelingt unmittelbar vor der Pause nach einem langen Ball auf Jesper Tiedemann (44.), der frei vor dem Lübecker Torhüter überlegt einschiebt, der so wichtige zweite Treffer.

„Das war fußballerisch richtig gut, und die Halbzeitführung war aus meiner Sicht auch absolut verdient“, lobte Buthmann den guten Auftritt vor der Pause.

Phönix mit frischen Kräften dominiert

In der zweiten Hälfte änderte sich das Bild dann komplett, und die Gastgeber entfachten mit vier frischen Kräften wesentlich mehr Druck. „Da haben wir fast nur noch verteidigt, und die Beine wurden schwer“, musste Buthmann mit ansehen, wie die Gastgeber durch Arvid Krogmann (68.) schnell den 1:2-Anschlusstreffer erzielen konnten, ehe Malel El Shaikh (78.) den sich anbahnenden 2:2-Ausgleich nachlegte.